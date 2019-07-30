2019-07-30T14:35:19+03:00
Общество

В Ростовской области нашли пропавшую семью из Москвы

Их искали несколько дней
ГОШЕВ Игорь
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В Ростовской области отыскали семью, которая пропала по дороге в Московскую область. Фото: "Лиза Алерт Юг".В Ростовской области отыскали семью, которая пропала по дороге в Московскую область. Фото: "Лиза Алерт Юг".
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В Ростовской области отыскали семью Глущенко, которая пропала по дороге в Московскую область. Их искали с прошлой недели. Тревогу подняли родственники, с которыми семья перестала выходить на связь с 26 июля.

По некоторым данным, супруги и их десятилетняя дочь отдыхали в Краснодарском крае и направлялись домой. Последний раз их видели в районе города Аксая. А когда появилось заявление, объявили в розыск.

В итоге, информация о пропавших появилась в сети Интернет, а стражи порядка проверяли все дорожные камеры, а также выясняли, где последний раз были включены мобильные телефоны исчезнувших, чтобы сузить радиус поиска. Предполагалось и самое страшное: что семья могла стать жертвой преступников.

Однако несколько минут назад стало известно, что москвичи найдены живыми и невредимыми. Информация о этом появилась сначала у волонтеров, а позже ее официально подтвердили и в Главном правлении МВД России по Ростовской области.

Говорят, что все эти дни семья отдыхала на Дону в том же Аксайском районе, а телефоны у них были выключены.

Известно, что с ними все в порядке, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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