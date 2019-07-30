В Ростовской области магазины оштрафовали за незаконную продажу аксессуаров к мобильникам

Приобретение мобильных телефонов сразу нескольким ростовским покупателям влетело в копеечку. Вместо положенной суммы, указанной в ценнике, счастливые обладатели новеньких гаджетов увидели в чеке совсем другие цифры. И пока одни досадно махнули рукой на это случившееся недоразумение, другие решили отстаивать свои права. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, только с начала года к ним, в том числе на телефон горячей линии, поступили жалобы на то, что в момент покупки товара были навязаны дополнительные платные товары или услуги, причем без согласия клиента.

В итоге специалисты ведомства решили проверить, так ли это было на самом деле, и сделали несколько контрольных закупок. К слову, такие полномочия у них официально появились только с начала этого года.

ПЛЮС БАТАРЕЙКА ДЛЯ ЧАСОВ И КСЕРОКОПИЯ

Так, сотрудник управления явился в один из известных салонов сотовой связи под видом покупателя. Выбрал мобильный телефон, стоимость которого на ценнике была 12 990 рублей. Однако в его чеке красовалась уже другая сумма - 13 004 рубля. При его детальном изучении вскрылись подробности.

В частности, на самом деле фактическая стоимость гаджета составила всего 9 990 рублей. Все остальные деньги были за дополнительные товары: защитное стекло на экран мобильного - 490 рублей, еще столько же выходила накладка на заднюю панель, а также пакет услуг за 1 990 рублей. Еще откуда-то взялись батарейка для часов за 20 рублей и оплаченная ксерокопия за 15 рублей. При этом согласие на покупку всего этого добра покупатель не давал. Более того, те самые дополнительные товары и услуги ему фактически не передавались и не оказывались.

То есть, по сути, до сведения потребителя доводилась недостоверная информация о цене товара. Кроме того, всплыло немало других нарушений. Например, в ходе разбирательств выяснилось, что покупка товара по указанной цене возможна только при приобретении дополнительных товаров и услуг. В итоге проверяющие выписали четыре административных протокола на общую сумму 12 тысяч рублей.

К слову, сразу же после проверки продавец вернул деньги за дополнительные товары и услуги покупателю, с легкой руки которого и была начата проверка.

ШТРАФ 40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Похожая ситуация сложилась и в другом популярном сетевом магазине сотовой связи. Правда, там оказались не такими сговорчивыми, за что и заплатили штраф почти в три раза больше.

Так, в их ценнике значилась сумма за мобильный 15 990 рублей. Однако по факту цена телефона составляла 13 989 рублей. Все остальное - защитное стекло за 599 рублей, услуга защиты экрана на шесть месяцев 1 067 рублей - сверху. Сюда же вошла и услуга по наклейке стекла за 349 рублей, и услуга на скидку в один рубль.

Как и в предыдущем случае, согласие на покупку и оказание услуг за плату покупателем не давалось. Кроме того, покупка телефона по указанной цене возможна была только при приобретении тех самых товаров и услуг, то есть, таким образом, до сведения потребителя доводилась недостоверная информация о стоимости товара.

В итоге за три административных протокола предприниматель теперь должен выложить 40 тысяч рублей. Кроме того, он обязан привести свои технологии продаж к общему знаменателю. Правда, в этом случае обманутому клиенту придется отстаивать свои права в суде.

ОФИЦИАЛЬНО

«Обещают бесплатно, а по факту - за деньги»

- В каждом из вышеуказанных случаев продавцы салонов при оформлении основной сделки по продаже товара уговаривали на приобретение товаров и услуг, акцентируя внимание на том, что все будет бесплатно, в рамках акций, которые проводятся в их салонах, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области. - Получая отказ, продавцы самостоятельно в одностороннем порядке включали в договор купли-продажи позиции дополнительных товаров и услуг, которые возможно увидеть только после получения соответствующего чека. При этом положения закона (см. ниже) дают возможность признать подобные сделки недействительными, защищая тем самым финансовые интересы потребителей. Правда, недействительной признается не вся сделка, а только противоречащая интересам покупателя ее часть.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На что чаще всего жалуются на Дону*

Нарушения прав в сфере розничной торговли (18,8%),

нарушения при реализации продовольственных товаров (4,4%),

нарушения прав при выполнении работ и оказании услуг (19,4%),

нарушения в деятельности на финансовом рынке (5,9%),

нарушения при оказании услуг в сфере ЖКХ (12,1%),

вопросы бытового обслуживания населения (5,9%),

услуги связи (6,2%),

оказание медицинских услуг (1,6%),

транспортные (1,1%) и туристские (1,0%) услуги,

риелторская деятельность (0,2%),

долевое строительство жилья (0,1%).

Всего поступило более шести тысяч обращений за первые полгода 2019 г. Из них 68,4% - вопросы защиты прав потребителей, 29,7% - обращения по тематике санитарного законодательства.

ЦИФРА В ТЕМУ

1 млн 709,2 тысячи рублей. Именно столько составила общая сумма штрафов за привлечение к административной ответственности за выявленные нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей.

*За первое полугодие 2019 г. По данным управления Роспотребнадзора по РО.

ДОСЛОВНО

В соответствии со статьей 16 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.

АЛЛО!

Телефон горячей линии ведомства: 8-800-100-74-17.