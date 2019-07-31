2019-07-31T09:17:06+03:00
Общество

В Волгодонске задержали группу лжеврачей, которые ставили пациентам смертельные диагнозы

Обманщики в белых халатах успели заработать на горе людей миллионы рублей
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В медцентре Волгодонска ставили липовые диагнозыВ медцентре Волгодонска ставили липовые диагнозыФото: "КП" Архив
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В Волгодонске задержали сразу десять сотрудников медицинского центра, которых обвиняют в масштабном обмане местных жителей. Лжеврачи, не имея дипломов, направо и налево ставили пациентам липовые диагнозы. Все ради того, что бы продать им «чудодейственный крем».

- Установлено, что трое мужчин открыли оздоровительный медицинский центр, не имея на это лицензии, - рассказали в МВД России. - Один из них закупал оборудование, другой вел финансовый учет и руководил персоналом, третий проводил инструктажи с менеджерами и «специалистами по диагностике». Ни один из работников организации не имел медицинского образования.

Действовали по ныне классической схеме: обзванивали местных жителей, приглашая на бесплатную проверку здоровья, особенно настойчиво уговаривали людей пожилого возраста. Во время осмотра «выяснялось», что у пациента страшная болезнь. Пока человек не пришел в себя, ему радостно сообщали, что победить недуг можно, но для этого требуется кропотливая работа над собой и чудодейственный препарат, который (представьте себе!) есть в наличии в центре. Самое страшное, что обманщики смело ставили диагнозы, которые могут привести к смерти.

- Если у пенсионеров не было необходимой суммы на приобретение чудо-крема, то сотрудники предлагали им оформить кредит на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, - рассказали в правоохранительных органах.

В Волгодонске лжеврачи ставили пенсионерам смертельные диагнозы.

На данный момент уже известно, что страшные диагнозы были «поставлены» более сотни человек (потерпевших еще ищут), а общий ущерб составил почти 4 миллиона рублей. В центре, который закрыли, провели обыски, изъяли компьютерную технику и документацию, сотовые телефоны, косметическое оборудование. На время расследования троих фигурантов взяли по стражу, что касается остальных обманщиков, то им мера пресечения не избиралась.

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Схема во всех случаях проста. На мобильный телефон дончанам звонили якобы из медицинского центра и приглашали пройти обследование, получив бесплатную диагностику в рамках ОМС. Правда, при этом просили захватить с собой на прием паспорт. Вот только на деле оказывалось, что человек выходил из медцентра с покупкой в кредит или дорогой косметики, или изделий медицинского характера (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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