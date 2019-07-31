2019-07-31T14:11:56+03:00
Общество

«Переведи бабушку в интернет»: Беспрецедентную акцию предложили в Tele2

Компания запустила консультации для пенсионеров
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: просто пресс-служба Tele2Фото: просто пресс-служба Tele2
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Уже сейчас представить жизнь без интернета современному человеку кажется чем-то немыслимым. Благодаря всемирной паутине можно узнавать последние новости, искать нужную информацию, общаться и даже оплачивать счета. И это лишь малая часть тех возможностей, которые доступны пользователям. И если для молодого поколения все это уже происходит как само собой разумеющееся, то для людей старшего возраста зачастую темный лес.

«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ НАС ПОДДЕРЖИВАЕТ»

Так, согласно последнему исследованию GfK, только 36 процентов людей старше 55 пользуются интернетом, а вот мобильным интернетом - только девять процентов. Исправить ситуацию решили в Tele2.

- В прошлом году компания предложила устранить барьеры в общении с близкими, чтобы бабушки и дедушки могли первыми узнавать о новостях своих внуков, - рассказала директор по маркетингу Tele2 Инна Походня. - Получив большой отклик, мы поняли, что молодое поколение нас поддерживает и готово менять устоявшиеся правила. Поэтому принято решение продолжить проект и поднять более глобальную проблему цифрового неравенства поколений. Ведь дело не только в общении, а в том, что в наших силах сделать жизнь пожилых родственников несравнимо проще. И для этого достаточно помочь бабушке освоить Путеводитель Tele2 - и перевести ее в интернет.

На этот раз масштабная социальная кампания называется «Переведи бабушку в интернет». Ее цель - привлечь внимание к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения использовать современные технологии.

Как рассказали в компании, суть проекта - обучение пожилых людей мобильному интернету и освоение его возможностей. При этом в Tele2 считают, что именно внуки могут стать проводниками пожилых людей в мир интернета. В их силах сделать жизнь близких намного проще, научив пользоваться популярными сервисами и приложениями.

«ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МОБИЛЬНОМУ»

Путеводитель популярно объясняет, что такое интернет, как создать аккаунт пользователя и скачать приложение. Благодаря разделу «Повседневные задачи» старшее поколение познакомится с полезными приложениями. В разделах «Общение» и «Развлечения» будущие продвинутые пользователи «в возрасте» узнают про общение в соцсетях и смогут смотреть свои любимые телепрограммы и сериалы в удобное для себя время.

Если бабушки до сих пор пользовались обычным кнопочным телефоном, можно позаботиться о смартфоне с большим экраном и специальным тарифом.

Так что перейти с интернетом на «ты» с новыми технологиями от Tele2 не составит труда. При этом они помогут не только наладить диалог между поколениями, но и сделать жизнь пожилого человека более комфортной, интересной и удобной.

КСТАТИ

Более 12 млн просмотров

В прошлом году компания Tele2 запустила первый этап проекта - «Добавь бабушку в друзья». Он был направлен на привлечение внимания к проблеме разрыва поколений и способствовал общению пожилых людей в онлайн-пространстве. Надо сказать, что в итоге количество пользователей высокоскоростного мобильного интернета среди абонентов старше 50 лет в регионах проведения проекта увеличилось на 25%. А в поддержку проекта компания Tele2 сняла социальный видеоролик, который набрал более 12 млн просмотров. Более 165 тысяч пользователей отреагировали на него в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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