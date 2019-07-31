«С глаз долой, из будки вон»: Ростовской дачнице суд разрешил на законных основаниях подкармливать собаку, которую соседка выгнала на улицу
Необычное дело на днях рассмотрел Ростовский областной суд. Там пришлось разбираться во всех нюансах соседской войны, которая развернулась на территории одного из дачных товариществ донской столицы.
ЛЮБИТЕ ЖИВОТНЫХ - ЗАБИРАЙТЕ СЕБЕ
Одна из местных жительниц решила через суд запретить своей соседке подкармливать пса, а еще требовала убрать с улицы у их забора собачью будку. Женщина уверяла: такое соседство не только разводит антисанитарию на общей территории дачного товарищества, но и угрожает безопасности ее самой и других прохожих.
В итоге, районный суд постановил удовлетворить требования истицы, а сердобольной соседке наказал - раз уж любите животных, то, мол, и забирайте мохнатого к себе на участок вместе с будкой. Но на общей территории псины быть не должно.
При этом судья Первомайского района не учел один важный нюанс - пес, которому были созданы новые условия для жизни, раньше жил у той самой недовольной соседки. Просто та в свое время выбросила его на улицу, как ненужную вещь.
Теперь собака будет жить в будке и иметь свою миску с кашей на законных основаниях.Фото: Алексей СТЕФАНОВ
"СОСТРАДАНИЕ - ОБЯЗАННОСТЬ ГРАЖДАН"
Сердобольная соседка решила отстаивать свою правоту дальше и дошла до Областного суда. Там дотошно разобрались во всех соседских перипетиях. И решили, что кормление бродячих животных законом не запрещено. Напротив, сострадание и гуманное отношение к ним являются предусмотренной статьями 4 и 17 Федерального закона РФ №498 «Об ответственном обращении с животными» обязанностью всех граждан. При чем внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз-таки и состоит в той самой заботе о сохранении жизни животных без владельцев и включает в себя не только их кормление, но и предотвращение негативного воздействия на их здоровье погодных явлений, то есть иными словам подразумевает и обустройство крыши над головой.
- Таким образом, обеспечение бродячих животных пищей и водой юридически правомерно, соответствует требованиям морали и нравственности, - добавили в Ростовском областном суде. - А вот доказательств наличия причинно-следственной связи между кормлением бродячей собаки и приобретением территории садоводческого товарищества антисанитарного вида, а также нарушением покоя проживающих там, суду представлено не было.
Кормление бродячих животных законом не запрещено.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
МИСКА С КАШЕЙ ТЕПЕРЬ НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ
Более того, судебная коллегия пришла к выводу, что отказ владельца от содержания животного путем его оставления на улице прямо запрещен законом. А потому размещение той самой будки для когда-то принадлежавшей жалобщице собаки и ее кормление осуществляются в ее же интересах.
В итоге, коллегия отменила решение районного суда. Теперь собака будет жить в будке и иметь свою миску с кашей на законных основаниях.
ИСТОЧНИК KP.RU