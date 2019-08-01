Как Ростов-на-Дону украсят к юбилею города

В Ростове-на-Дону назвали компанию, которая победила в конкурсе, объявленном управлением наружной рекламой. Украшение донской столицы к 270-летнему юбилею доверили фирме, ранее имевший такой опыт. Стоимость контракта составит почти 23 млн рублей.

Предполагается праздничное оформление центральных улиц, площадей и парков донской столицы. Оно будет в едином стиле, чтобы «способствовать созданию и поддержанию праздничной эмоциональной атмосферы для жителей и гостей города».

В частности, на улицах Ростова-на-Дону появятся композиции в виде числа «270», тематические композиции, плакаты и баннеры. Согласно техзаданию конкурса, особое внимание должно быть уделено оформлению главного фасада и балкона здания драмтеатра имени Горького, который расположен на Театральной площади, где и состоится главный городской гала-концерт.

Атмосферу праздника будут поддерживать флаги и растяжки, которые появятся в том числе на Большой Садовой, Советской, Каяни, Шолохова, площадях Советов, Гагарина, Энергетиков, Народного Ополчения, Воинской Славы, а также на въездах в Ростов-на-Дону.

Город украсят звезды и световые деревья

Напомним, юбилейные празднования пройдут 14 и 15 сентября. В рамках большой программы запланированы массовые мероприятия, гулянья с конкурсами, выступлениями творческих коллективов, спортивные соревнования. Завершением станет фейерверк. В небо хотят запустить более 100 видов огней разного калибра продолжительностью от четыре до десяти секунд.