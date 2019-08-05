Новый закон о страховании жилья 2019: Что ждет жителей Ростовской области

Известно, что новый Федеральный закон о страховании жилья от ЧС, вступил в силу в начале августа. Речь идет о том, что в квитанциях может появится новая строчка, а добровольная страховка поможет собственнику защитить имущество от землетрясений, наводнений, пожаров, терактов и прочих техногенных катастроф. При этом с учетом местных особенностей климата и напастей такую программу могут самостоятельно разрабатывать для себя сами пилотные регионы. В списке их пока 14 (см. ниже).

В квитанциях может появится новая строчка.Фото: Александр ГЛУЗ

НОВАЯ СТРОКА В ПЛАТЕЖКАХ

Что говорить о самой программе, то участие в ней - добровольное, в том числе и для владельцев самих квадратных метров. Для них весь спектр предложения будет закреплен в новой строке платежки за коммунальные услуги - «добровольное страхование». Что именно входит в это словосочетание должны будут разъяснить в управляющей компании. Там же должны рассказать, с кем из страховщиков они заключили договор и на каких условиях.

Как говорят ростовские эксперты, помимо природных стихийных явлений - и это примерно от 300 рублей в год с квартиры, можно включать в страховку и бытовые риски - затопил сосед или загорелась соседняя квартира, а имущество пострадало у вас. Правда, за такое придется платить уже больше - плюс еще 1,5-две тысячи рублей.

Если страховой случай наступит, то часть суммы за пострадавшее имущество, в случае техногенных катастроф, собственник может получить от страховщиков, часть из местного бюджета и, в некоторых случаях, даже из федерального. Расчет выплат - на основе средней стоимости квадратного метра жилья на рынке, либо уже новым жильем - если старое восстановить невозможно.

После обкатки в пилотных регионах закон могут доработать. В качестве предложений, чтобы стимулировать жителей на участие в добровольном страховании, могут даже ввести льготы на капремонт, на налог на имущество и даже уменьшить коммунальный платеж на сумму страховки.

Что говорить о самой программе, то участие в ней - добровольное, в том числе и для владельцев самих квадратных метров.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ПОДРОБНОСТИ - В УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ»

О том, что ждать жителям донского региона. Стоит ли платить и за что. Об этом мы спросили у заместителя министра по ЖКХ Ростовской области Валерия Былкова.

- В Ростовской области специальная программа страхования, которая предполагала бы добровольное страхование собственников и дополнительную господдержку со стороны бюджета, еще не принята, - рассказал Валерий Владимирович. - Даже в масштабах страны пока не созданы условия для ее реализации: поскольку, в соответствии со вступившем в силу Федеральным законом, еще не приняты соответствующие методические документы. Но следует сказать, что за добровольным страхованием жилья будущее, потому что риски случайной гибели имущества всегда несут его собственники. И это надо тоже понимать.

При этом никто не отменял добровольное страхование. И, если вдруг где-то в квитанциях возникнет эта строчка, то к ней надо относится очень внимательно и вдумчиво: поскольку не исключены случаи, что некоторые организации могут, пользуясь этой информационной волной принятия «Закона о страховании», воспользоваться ею в как-то своих интересах.

И в этом случае необходимо уточнить для себя информацию о том, что происходит, кто является в данном случае страховой организацией и с кем заключила отношения управляющая компания. Подчеркну: в случае появления такой строки в квитанциях ее можно не оплачивать. Это дело добровольное.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Страхование - дело добровольное»

- Данная оплата с учетом того, что Федеральный закон уже вступил в силу, не является обязательной для собственников в многоквартирном доме и ее можно не оплачивать, - рассказал ростовский Юрист Николай Губин. - При этом, надо понимать, что у собственника снижается возможность страхового возмещения, в случае наступления чрезвычайной ситуации. То есть каждый потребитель должен осознавать - является ли это потребительской ценностью для него. Одни могут сказать: «Да, хочу себя обезопасить и вносить соответствующие платежи», другие - «А я не хочу платить». И это дело добровольное. Но в последнем варианте при оплате необходимо указать коректировку, что вносимая сумма исключает платеж за добровольное страхование, а идет только на содержание домового имущества и техобслуживание.

КОНКРЕТНО

Какие пилотные регионы пока определены

Московская область,

Тверская область,

Санкт-Петербург и Ленинградская область,

Свердловская область,

Тюменская область,

Новосибирская область,

Белгородская область,

Омская область,

Пермский край,

Красноярский край,

Краснодарский край,

Хабаровский край,

Забайкальский край.