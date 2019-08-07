«Защищенное детство»: Почему важно кормить грудью

Первые семь дней августа проходят под эгидой Всемирной недели поддержки грудного вскармливания. Конференция на эту тему прошла и в Ростове-на-Дону на базе Ростовского областного перинатального центра. Здесь врачам со всего Дона напомнили, что такое грудное вскармливание и для чего оно нужно.

«ФОРМИРОВАНИЕ РЕБЕНКА С РОЖДЕНИЕМ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ»

- Это очень важный момент поскольку, если сам врач понимает и является сторонником грудного вскармливания, то он всегда объяснит маме что это необходимо, - уверена начальник отдела материнства и детства Минздрава Ростовской области Татьяна Выгонская. - На бытовом уровне это как съесть суп или гамбургер: и то, и другое дает насыщение. Но в первом случае такой вид питания является физиологичным, во втором - нет.

- Но ведь грудное молоко это не только насыщение?

- Об этом мы также говорили на конференции. Есть такое новое понятие как эпигенетика — в части влияния грудного молока на генетическое развитие организма ребенка. И есть факты, которые говорят о том, что формирование ребенка после рождения не заканчивается, оно продолжается до двух лет. И в этом возрасте очень важно кормление грудью, ведь молоко это не просто питание, это целая лаборатория и колоссальный фактор развития. Известно, что у детей, вскормленных грудным молоком, выше уровень IQ, они быстрее мыслят, умеют лучше пользоваться информацией. Они более спокойны, возможно, потому, что мама всегда была рядом. И это такое защищенное детство: потому что до двух-трех лет ребенок не отделяет себя от мамы.

Начальник отдела материнства и детства Минздрава Ростовской области Татьяна Выгонская. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.

«ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ГОРМОН СЧАСТЬЯ»

- Много исследований на тему первого прикладывания к груди. Почему это необходимо?

- Ребенка впервые прикладывают к груди еще в родзале. В том случае, если роды прошли без осложнений. Если такого не произошло, мама сама должна задать вопрос медикам: «Почему этого не было сделано?». Объясню, почему важно первое прикладывание. Для ребенка - потому, что он получает первую порцию молозива и у него происходит обсеменение желудочно-кишечного тракта микрофлорой матери. На нее у новорожденного выработана толерантность. Для мамы - это стимуляция лактации. Важно и то что кормление грудью вырабатывает гормон счастья - окситоцин. При этом активно сокращается матка, что в свою очередь является профилактикой кровотечений. И, конечно, быстрее происходит восстановление организма после родов. Кроме этого, кормление - это еще и профилактика рака молочной железы, которая в этом случае правильно функционирует, там в будущем не возникает застоя, нет воспалительных опухолей и все происходит физиологично.

- До какого времени ребенка нужно кормить грудью?

- Все зависит от привязанности ребенка к грудному молоку и от его развития. Бывает так, что в год малыш сам может отказаться и ничего страшного в этом нет. Это такая его особенность. Но есть и, так называемые, молочные дети - кормить их грудью от полутора до двух лет это нормально. Поймите, грудное вскармливание - это взаимоотношения матери и ребенка. А полтора-два года - тот срок, когда ребенок, действительно, нуждается в материнском молоке. Дальше у них возникают уже другие отношения - привязанность, доверие и это уже психология.

Форма груди от кормления не портится.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«ФОРМА ГРУДИ ОТ КОРМЛЕНИЯ НЕ ПОРТИТСЯ»

- Я знаю, некоторые молодые мамы отказываются кормить, так как грудь якобы может испортится...

- Форма груди от кормления не портится. Изменения в молочной железе происходят уже во время беременности. Тогда же грудь увеличивается в размере и готовится к лактации. И грудь в любом случае уже будет не та, которая была в девичестве, она изменяется. Другой вопрос в том, что когда происходит подготовка молочной железы к кормлению, а оно не наступает, то здесь велика вероятность развития различных мастопатий, являющихся основой для злокачественных заболеваний.

- Я считаю, что очень правильно и красиво когда в моду входят здоровые привычки, - сказала в завершении разговора Татьяна Викторовна. - Например, модно не курить или модно кормить грудью. И молодежь прислушивается к здравому смыслу, смотрит на то, что принято в обществе и тянется за кумирами. На сегодняшний день мода на грудное вскармливание существует. И это очень правильная тенденция.