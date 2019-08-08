2019-08-08T15:25:33+03:00
Общество

«Украли да и ладно!»: Звезда Playboy Мария Лиман рассказала, когда вернется в Инстаграм

Сейчас модель отдыхает на Кипре и не хочет заморачиваться проблемами [+фото]
Ольга ГОПАЛО
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Звезда Playboy Мария Лиман рассказала, почему пропала из Инстаграма. Фото: Instagram Марии Лиман.Звезда Playboy Мария Лиман рассказала, почему пропала из Инстаграма. Фото: Instagram Марии Лиман.
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Вот уже несколько недель многотысячная армия поклонников звезды Playboy Марии Лиман — а их у нее больше полумиллиона человек, судорожно ищт микроблог красавицы в Инстаграм. Однако раз за разом видят на своих гаджетах: «Извините, страница не доступна». Кроме того, красотка исчезла и изо всех соцсетей. Газета «Комсомольская правда-Ростов» дозвонилась до красавицы, чтобы узнать: что же произошло?

- Страницу у меня украли, - честно призналась в эксклюзивном интервью «КП-Ростов» Мария. - Я просила нескольких своих знакомых, чтобы они помогли мне ее вернуть. Но пока не узнавала, на какой стадии находится моя просьба.

Сейчас мария отдыхает на Кипре. Фото: Личный архив героя публикации

Сейчас мария отдыхает на Кипре.Фото: Личный архив героя публикации

- А что если вдруг не получится?

- Я для себя, на самом деле, не вижу никаких проблем, чтобы создать новую и через небольшой промежуток времени набрать такое же количество подписчиков. Потому что все мои читатели были нажиты моим собственным трудом. Я уверена, что фотографы, которые со мной сотрудничают, без проблем укажут ссылки на мою новую страницу, и, таким образом, мои люди вернутся.

- Когда это произойдет?

- Я на Кипре вместе с семьей. И, если честно, пока не думаю по поводу восстановления своего Инстаграм. Сейчас лето и время отдыха: мне как-то абсолютно не хочется загружать себя еще такими дополнительными обязанностями как-то загружать свои фотографии в Интернет.

Красавица рассказала, что летом хочет хорошенько отдохнуть. Фото: Личный архив героя публикации

Красавица рассказала, что летом хочет хорошенько отдохнуть.Фото: Личный архив героя публикации

- Расскажите о своих ближайших планах?

- Сейчас лето и отдых, я стараюсь поменьше работать. У меня было несколько эфиров на Fashion TV, они приглашаю меня время от времени вести какие-то передачи. Есть также некоторые планы по поводу съемок за рубежом. Но об этом я расскажу немного позже, когда буду точно знать, что все получилось.

О фигуре Мария не забывает даже на отдыхе. Фото: Личный архив героя публикации

О фигуре Мария не забывает даже на отдыхе.Фото: Личный архив героя публикации

Напомним, ростовчанка Мария Лиман получила мега популярность после того, как оказалась в начале на обложке, а потом в календаре популярного мужского журнала. После этого девушку стали часто приглашать на телевидение для участия в различных шоу в качестве эксперта, а после и для съемок в кино.

Мария уже снялась в нескольких отечественных мелодрамах. Но ее самая большая мечта - покорить Голливуд. Кроме того, красавицу одна из политических партий предложила в качестве кандидатуры для работы в мэрии Ростова-на-Дону.

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- Многих интересует вопрос: как попасть на страницы Playboy?

- Нужно проходить нереальное количество кастингов. Постоянно держать контакт с редакцией, фотографами, отправлять свои фото, письма и брать напором. Кстати, многие эксперты удивлялись: «Как ты туда попала? Ты же абсолютно не формат США!». Сейчас в моде: девушки - песочные часы, у которых не настоящие формы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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