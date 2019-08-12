2019-08-12T17:45:43+03:00
Общество

Ночь кино-2019 в Ростове-на-Дону: где, когда и что посмотреть

Выясняем, какая программа мероприятий ожидается в Ростове-на-Дону на Ночь кино-2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, как в Ростове-на-Дону пройдет Ночь кино-2019.Выясняем, как в Ростове-на-Дону пройдет Ночь кино-2019.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ночь кино-2019 в Ростове-на-Дону: где, когда и что посмотреть. Известно, что в этом году праздник для любителей кинолент состоится 24 августа. А желающих посмотреть фильмы будут жать с шести вечера до полуночи.

Известно, что в этот день в городских библиотеках покажут фильмы, за которые проголосовали большинство жителей страны. Это военно-драматический боевик режиссера Андрея Волгина «Балканский рубеж», российские кинокомедии «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. "Новогодний беспредел" Ильи Куликова. Там же все можно будет обсудить в комфортной обстановке сразу после показа. А еще в библиотеках гостей ждут тематические сюрпризы.

КОНКРЕТНО

Где, когда и что будем смотреть*

24 августа с 13 до 17 часов

Центральная городская библиотеки имени М. Горького

(музыкально-нотный отдел)

- Там пройдет выставка-обзор «Легенды кинематографа. Затем будет организован просмотр фильма «Великий Шаляпин» (1992 г, реж. Юрий Альдохин), в котором будут уникальные аудио- и кинофрагменты из архивов всего мира о начале творческой биографии певца и артиста, времени зарождения его всемирной славы, отъезде Шаляпина за границу после революции, о его жизни в эмиграции. А в заключение дня - яркий летний концерт из произведений джазовой музыки Дюка Эллингтона, написанных для мюзиклов и фильмов.

24 августа с 18:00 до 24:00

Краеведческий библиотечно-информационный центр имени М. А. Шолохова

(ул Кулагина, 19)

- Участники «Ночи кино» вспомнят об экранизациях шолоховских произведений и смогут сфотографироваться в «декорациях» казачьей станицы.

Библиотечно-информационный центр имени И. С. Тургенева

(пр-кт 40-летия Победы, 308/3)

- Расскажут об экранизациях произведений И. С. Тургенева, а зрители смогут сфотографироваться в «декорациях» тургеневской усадьбы.

Библиотек имени Н. М. Карамзина г. Ростов-на-Дону

( ул Города Волос, 35)

- Здесь проведут обзоры изданий об искусстве кино и викторину для знатоков кинематографа, а также предложат информационные буклеты о лучших экранизациях литературных произведений.

Детский библиотечно-информационный центр имени С. П. Королева

(пр-кт Королева, 10/2)

- Для гостей проведут викторину «Крылатые фразы киногероев».

Библиотечно-информационный центр имени Ю. А. Гагарина

(пр-кт Королева, 3)

- Будут организованы площадки в зале и на открытом воздухе. Пройдет мини-экскурсия по библиотечному музею космонавтики. Гостям расскажут о проведении киносъемок в космосе.

*По данным ЦБС г. Ростова-на-Дона

ИСТОЧНИК KP.RU

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