2019-08-10T14:53:23+03:00
Общество

На «Донской гофротаре» праздник!

09 августа флагман ростовской гофрокартонной индустрии, компания «Донская гофротара», отпраздновал 10 лет со дня ввода в эксплуатацию своего бумагоделательного производства
Материал предоставлен ООО "«Донская Гофротара»"
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Фото: «Донская Гофротара»Фото: «Донская Гофротара»
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Это производство – наглядный пример того, как заботиться о природе можно с экономической выгодой. Дело в том, что в качестве сырья здесь используется не древесная целлюлоза, а макулатура. То есть – те самые отходы, которые после переработки успешно служат народному хозяйству. Тогда, в 2009 году это было первое новое бумагоделательное производство, запущенное в постсоветской России.

Фото: «Донская Гофротара»

Фото: «Донская Гофротара»

Ввод в эксплуатацию этого современного бумагоделательного комплекса, оснащённого оборудованием от ведущих мировых производителей, позволил предприятию получить замкнутый цикл выпуска гофроупаковки.

Гофрокартонная упаковка различной формы и сфер применения является основной продукцией предприятия. Ее потребителями служат производители продуктов питания и других товаров народного потребления на юге и в центре России. Использование в качестве сырья для производства упаковки макулатуры позволяет обеспечить продукции высокую ценовую конкурентоспособность и востребованность у покупателей. За годы работы бумагоделательного производства длина выпущенной бумаги превысила 1,2 млн. км. Этого бы хватило, чтобы 28 раз обернуть Великую Китайскую стену. Использование макулатурного сырья за 10 лет позволило сберечь порядка 400 тыс. тонн целлюлозы. В переводе на деревья это – почти 10 000 га леса.

«Опыт «Донской Гофротары» свидетельствует, что экологически ориентированное производство может быть выгодным и успешным. – Отметил директор по развитию предприятия Дмитрий Кислов. – Считаем, что переработанные отходы должны служить сырьем в как можно большем количестве отраслей и производств. Это не только позволяет нам очищать наши города и села, делать здоровее наших граждан, но и улучшает конкурентоспособность российской продукции. При этом очень многое зависит от самих граждан. Сейчас крайне важно привить культуру раздельного сбора отходов, культуру их правильной сортировки и заготовки».

Директор по развитию предприятия Дмитрий Кислов. Фото: «Донская Гофротара»

Директор по развитию предприятия Дмитрий Кислов. Фото: «Донская Гофротара»

Сама «Донская Гофротара» работает над повышением экологической сознательности не только со взрослыми, но и с молодым поколением. Программы бережного отношения к ресурсам специалисты предприятия периодически проводят в школах. На «Донской гофротаре» верят, что только сделав чистой бытовую культуру можно сделать чистыми наши города и села, сохранить и передать потомкам наши леса, реки, поля, нашу Россию.

Благородный труд работников «Донской гофротары» высоко оценен властями региона. На торжественном собрании по случаю круглой даты наиболее заслуженные сотрудники предприятия были отмечены благодарственными письмами Министерства промышленности и энергетики Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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