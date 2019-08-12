2019-08-12T11:43:35+03:00
Экономика

3 мифа об МФО и займах, которые уже давно устарели

Мифы о микрофинансовых организациях (МФО) появились неслучайно: в первую очередь этому способствовала репутация, которая была подорвана недобросовестными участниками рынка в период его становления
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Сервис займов под залог «Ваш инвестор» рассказывает о трех самых популярных мифах о микрофинансовых организациях, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Миф № 1. МФО работают полулегально

К сожалению, не все жители России знают и понимают, что микрофинансовые организации работают в правовом поле. Основной документ, регулирующий деятельность рынка микрофинансирования, - закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Легитимность деятельности микрофинансовых организаций определяется нахождением в соответствующем реестре Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ) и наличием специального свидетельства, предоставляющего право на осуществление микрофинансовой деятельности. Каждая микрофинансовая организация регулярно отчитывается о своей деятельности и ее отдельных направлениях перед контролирующим органом - ЦБ РФ. МФО обязаны скрупулезно следить за достоверностью предоставляемой информации, соответствием базовым стандартам и качеством оказываемых услуг, соблюдать порядок и условия предоставления займов населению, чтобы не потерять статус микрофинансовой организации.

Миф № 2. В МФО завышенные, нечестные ставки

На самом деле этот вопрос находится под контролем регулятора. В соответствии с законом «О потребительском кредите (займе)» Банк России ежеквартально рассчитывает и публикует среднерыночное значение полной стоимости займа для МФО, превышать которую больше чем на одну треть микрофинансовые организации не имеют права.

Этот же закон устанавливает порядок размещения информации о процентной ставке по займу и размере переплаты в рублях: как и банки, МФО обязаны указывать значение ПСК (полная стоимость кредита) на первой странице договора займа в рамке на специально отведенном месте. Таким образом заемщик получает понятную и полную информацию о ставке по займу и размере переплаты в рублях.

Стоит понимать, что ставка по займам в микрофинансовых организациях действительно зачастую выше, чем в банках, но это связано со спецификой деятельности. Во-первых, упрощенная система выдачи займов - в более сжатые сроки и по минимальному списку документов. Во-вторых, более высокие риски, ведь займы могут получить даже те, чья кредитная история испорчена.

Миф № 3. Услугами МФО пользуются только те, у кого безвыходная ситуация

Как показывает практика, микрозаймами пользуются не только в крайних случаях. Согласно исследованию, проведенному компанией «Ваш инвестор», заемщики микрофинансовых организаций, в числе которых и представители малого бизнеса, ценят в МФО скорость получения денежных средств, отсутствие необходимости собирать пакет документов и различных справок, низкую вероятность отказа и возможность досрочного погашения займа. Согласно опросу наиболее популярными целями для получения займов являются ремонт квартиры или автомобиля, развитие бизнеса и покупка различных вещей.

«Ваш инвестор» - сервис комфортных займов под залог

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Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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