«Бил палками, швырял об землю и подожег»: Под Ростовом-на-Дону 13-летний школьник издевался над щенками

Душераздирающий пост появился в одном из ростовских пабликов. Волонтеры пытаются спасти щенков, которые стали жертвой живодера. То, что автором зверств может быть 13-летний подросток, даже в голове не укладывается.

- Мы как раз возили своих собак к ветеринару в Новочеркасск, - рассказала директор Реабилитационного центра бездомных животных города Шахты Ольга Мосиюк. - И тут ей на телефон поступил звонок: в трубку навзрыд плакали мама с дочкой и умоляли спасти щенка. Уже через несколько минут они были в клинике. Картина, которая предстала перед нашими глазами была поистине ужасной. У месячной малышки черепно-мозговая травма, заплывшие кровью оба глазика и эпилептические припадки. Боже мой, слышали бы вы, как кричит бедный собачий ребенок! Ее били палками, швыряли об землю, тыкали ими во все места, подожгли бок... Страшно подходить к щенку и слышать не запах молока, а вонь паленой шерсти!

Мама с дочкой плакали и умоляли спасти щенка. Фото: группа Вконтакте Реабилитационного центра бездомных животных города Шахты.

По словам женщины, страшное ЧП произошло в Октябрьском районе города.

- Они сказали, что знают 13-летнего соседа, который издевался над собакой, - продолжает собеседница. - Даже обращались к участковому. Но тот якобы сказал: поскольку парень несовершеннолетний, ему все равно ничего не будет. Но обещал с ним поговорить.

Однако одним щенком дело не закончилось.

- Не успели мы отойти от первого шока, как позвонил еще один мужчина из того же района и тоже привез щенка, - говорит Ольга. - У того дела еще хуже: перелом ребер, перелом передней лапки, перелом плеча. Она уже даже не стонала, а молча лежала и плакала.

У второго щенка дела обстоят еще хуже. Фото: группа Вконтакте Реабилитационного центра бездомных животных города Шахты.

Сейчас волонтеры собирают деньги на лечение собак. А в социальных сетях уже десятки гневных комментариев в духе: «Куда мы катимся? Конец света уже наступил, а мы не в курсе?».

Некоторые на этом примере призывают учить своих детей тому, что животное - не игрушка. Они также чувствуют боль и хотят, чтобы их любили.

ОФИЦИАЛЬНО

«До пяти лет лишения свободы»

За жестокое обращение с животными в России предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание - от трех до пяти лет лишения свободы. Но, как правило, дело если и доходит до суда, то ограничивается штрафом - до 300 тысяч рублей. За такие "игры" детей могут ответить и родители.

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Бывают истории, которые даже словами трудно описать. Одна из таких произошла в городе Шахты Ростовской области. Там на глаза волонтерам попался крик о помощи, опубликованный в одной из местных газет. В редакцию пришел мужчина, который рассказал: ему нужны шесть тысяч рублей, чтобы спасти маленького котенка. Кроха стал жертвой живодера. Именно такую сумму запросили за операцию ветеринары. Деньги начали собирать всем миром (подробности)