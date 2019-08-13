Названный супруг Джулии Ванг из «Битвы экстрасенсов» решил построить заповедник в Гуково

По социальным сетям со скоростью света разносится леденящий душу пост про живодера, который издевается над кошками и собаками.

- В Гуково живодер-маньяк уже давно собирает животных, убивает и истязает их в квартире! Запах стоит на весь дом! Жители бездействовали несколько лет! - говорится в сообщении. - Пока ждали полицию, он убивал и расчленял котят, скидывая их с балкона!

Автор просит огласки и рассказывает, что молодой парень собирал зверей по всему городу и окрестностям, выпрашивая даже элитных. Однако потом те бесследно пропадали.

«Комсомолка» попыталась разобраться в ситуации.

Фото: Группа ВК, скрин экрана.

«ДЖУЛИЯ ВАНГ - МОЯ ЖЕНА»

Как известно, волонтеры - народ неравнодушный. И если уж пристраивают животное, то хотят знать кому и куда. Поначалу никого не удивило, что молодой парень решил взять себе одного котенка, потом другого. Но, когда их счет уже перевалил за десяток, встревожились не на шутку. И перед передачей в добрые руки очередного уточнили, куда же парень их расселяет.

- Заповедник открывать будем, - простодушно ответил по телефону потенциальный хозяин. - Он будет для животных, которым негде жить. Вы вообще «Битву экстрасенсов» на ТНТ смотрите? А Джулию Ванг знаете? Так вот, это моя жена, с ней и открываем. Строим дом на дачах. А почему бы и нет? Там много заброшенных участков, хотим заселить их и сделать заповедник.

В супружество с известной ведьмой, разумеется, никто из волонтеров не поверил. И после такого признания парню просто начали обрывать телефон с требованием: «Верни котенка!» Но на все просьбы прислать хотя бы фото, тот отвечал: «Животное погибло. Мне больно об этом говорить».

Волонтеры увидели в однушк кошачий концлагерь.Фото: Личный архив героя публикации

ЧЕРНАЯ КОШКА БЫЛА БЕЗ ЛАПЫ

Тогда волонтеры вспомнили, что как-то привозили животного к дому молодого человека. Вспомнили адрес. Приехали. Поняли, что точно не ошиблись. Из-за запаха кошачьих экскрементов в подъезд было невозможно зайти - им 27-летний мужчина душит окружающих уже месяц.

Выяснилось, что Игорь (имя изменено, - прим. авт.) снимает «однушку». Соседи стали жаловаться хозяйке. Та не выдержала натиска и дала странному квартиранту неделю на сборы. В день переезда к нему как раз и пришли зоозащитники. Картина, которую они увидели, до сих пор стоит у них перед глазами.

- Мне позвонили и попросили помочь спасти животных, - рассказала газете «Комсомольская правда» - Ростов» местная жительница Ирина Максимова. - А до этого несколько дней рассказывали о живодере, который держит котов дома и на даче, мучая их. Когда приехали, то возле двери подъезда обнаружили черную кошку без лапы. Ее рана была явно свежая и кровоточила. Парень не открывал. Мы вызвали полицию.

все кошки были сильно истощены.Фото: Личный архив героя публикации

ТРУП КОТЕНКА ЛЕЖАЛ НА КОМОДЕ

Только после этого молодой человек впустил в квартиру зоозащитников и стражей порядка.

- Нас выбежали встречать около пяти-шести котят, - продолжает собеседница. - Другие коты спали на кухонном столе, где валялась кошачья еда. Все было разбросано, воздух был тяжелым. Мы обнаружили труп котенка, который лежал на комоде, на клетке для грызунов. Другие же были сильно измождены, у них началась глазная инфекция. Находиться в квартире без содрогания было просто невозможно. Парень кричал, что не отдаст нам котов, что животным с ним хорошо. Он все время говорил про звездную супругу Ванг и заповедник, который они вместе построят. Однако не смог предоставить документов ни на одного кота. Тогда он схватил переноску, засунул туда двух и сбежал прямо с ними.

Коты были повсюду.Фото: Личный архив героя публикации

В итоге волонтерам удалось забрать из квартиры 12 котов и одного ежика, которых поместили в коробки. А полицейские помогли отвезти их в ближайшую ветеринарную клинику. Хозяйка уже на следующий день сделала дезинфекцию квартиры, чтобы даже духа квартиранта и его пушистых питомцев не было.

Как рассказали в Главном управлении МВД России по региону, сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего. Но, скорее всего, о каком-то жестоком обращении с животными тут речи не идет, парню просто необходимо специализированное лечение.