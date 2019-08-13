2019-08-13T19:02:18+03:00
Общество

Любимые купальники Виктории Лопыревой

Роковая блондинка из Ростова-на-Дону выбирает фасоны, которые подчеркивают ее безупречную фигуру [фото]
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
Виктория недавно отметила 36-летие. Фото: lopyrevavikaВиктория недавно отметила 36-летие. Фото: lopyrevavika
Изменить размер текста:

Инстаграм Виктории Лопыревой приятно пролистывать. «Мисс Россия 2003», посол ЧМ-2018, телеведущая, модель, популярный блогер и просто красавица регулярно балует подписчиков снимками в купальниках. И это, несмотря на то, что полгода назад она стала молодой мамой! Вот только если раньше Виктория выбирала смелые бикини, сейчас останавливается на более скромных закрытых купальниках. А вот явных предпочтений в цвете у красавицы почти нет. Она выбирает красный, белый, желтый, золотистый и даже леопардовый.

Поклонники в восторге: «Очаровательная девушка», «Шикарная!», «Персик», «Милая куколка», «Радуга после дождя, она так прекрасна, как и ты!», «Ну нельзя быть на свете красивой такой».

lopyrevavikalopyrevavika
Это фото, которое сделала @olllyvento специально для тех женщин, которые по каким-то причинам думают, что недостаточно хороши, чтобы себе позволить снова чувствовать себя сексуальными
89300 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Не исключено, что очень скоро восторженных комментариев будет еще больше. Сейчас Виктория вместе с отцом своего ребенка Игорем Булатовым отдыхает в Турции, куда, как она призналась, пригласила возлюбленного провести романтические дни.

lopyrevavikalopyrevavika
lopyrevavika
63551 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Самого начала мы назначали друг другу свидания, - написала Виктория на своей странице, уже будучи в Стамбуле. - Гуляли по паркам Москвы или встречались в разных странах. Потом, когда Марк Лео только родился, мы назначали друг другу свидания на кухне или в кафе, что внизу дома. А сейчас снова появилась возможность улетать куда-то на несколько дней)) На этот раз я решила пригласить Игоря куда-то, где он не был (много лет назад не в счёт), а для меня Стамбул - один из любимых городов.

К слову, как-то модель и ведущая Виктория Лопырева призналась, что берет на отдых отдельный чемодан с купальниками:

lopyrevavikalopyrevavika
Только то, что делает вас счастливыми, имеет смысл.
38493 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Когда дело касается отдыха, я бережно отбираю наряды, представляю, что наконец-то именно это платье выйдет в свет, а эти невероятные босоножки наконец-то будут танцевать до утра на какой-то супер вечеринке. Для купальников подобран специальный отдельный чемодан (ну как? Надо же сделать много красивых фотографий), а мечта протестировать все beauty продукты, на которые не хватает времени в обычной жизни, так и остаётся мечтой. Так же, как и все вышеперечисленное. Ибо купальник для удачного загара всегда только один.

lopyrevavikalopyrevavika
V
32673 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктория Лопырева впервые рассказала о своей беременности

В конце октября «Комсомолка» сообщила о том, что посол ФИФА чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева беременна. И отец будущего ребенка вовсе не Николай Басков, за которого красавица собиралась замуж (подробности).

КСТАТИ

Виктория Лопырева родила сына в день рождения Неймара и Роналду

Первенец посла ФИФА чемпионата мира по футболу Виктории Лопыревой, словно по заказу, родился 5 февраля - в один день с лучшими футболистами мира Роналду и Неймаром. Информацию о том, что у Виктории родился сын, подтвердили родители малыша (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Школа кино и телевидения Фёдора Бондарчука проведёт вступительные экзамены в Калининграде и Нижнем Новгороде
Первые из них пройдут 18 августа в Калининграде в рамках фестиваля короткометражного кино «Короче» и 23 августа в Нижнем Новгороде при содействии фестиваля «Горький fest»
Новости 24
В Ростовской области парень угнал у друга машину
В Ростове-на-Дону чиновники встретятся с ростовчанами в каждом районе
В Ростовской области забраковали больше тонны хлеба
В Ростове-на-Дону самое большое число заболевших энтеровирусной инфекцией
В Ростовской области жертвами клещей стали 6,5 тысячи человек с начала года
Клеймо «оперированная»: олимпийская чемпионка Влада Чигирева рассказала о возвращении к спорту после травм
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям и юридическим лицам мгновенную бизнес-карту
«Мисс Интерконтиненталь» из Ростова-на-Дону Валентина Расулова выходит замуж бизнесмена-иностранца
Временный глава администрации Ростова-на-Дону раскритиковал план благоустройства Театральной площади
На фестиваль Юрия Башмета потратят дополнительные 7 млн рублей в Ростовской области
«Нам нечем дышать»: жители домов у Ростовского моря бьют тревогу из-за массовой гибели рыбы и запаха аммиака
Семейная пара с двумя детьми застряла в лифте гостиницы в центре Ростова-на-Дону
Семейная пара с двумя детьми застряла в лифте гостиницы в Ростове-на-Дону
Девочку ударило током на вагоне поезда в Ростовской области во время селфи
В Ростове-на-Дону на Комарова построят новый спорткомплекс
Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону 15 августа 2019: где и когда
Житель Ростовской области избил и изнасиловал путану из Нигерии в Москве
В центре Ростова-на-Дону иномарка протаранили стену жилого дома и задавила инвалида
«Ростов» обыграл самарский клуб «Крылья Советов» в РПЛ
В Ростове-на-Дону осудили байкера за убийство мужчины из охотничьего ружья
Под Ростовом возле железной дороги нашли труп пенсионерки
Следователи передали в суд дело главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина
В Ростове-на-Дону ревнивая девушка исцарапала гвоздем машину возлюбленного
Ростовский видеоблогер Гаспар Авакян предстанет перед судом за вымогательство
Защитники «Краснодара» и «Спартака» подписали контракты с ФК «Ростов»
В Ростовской области на три миллиона рублей за растущую амброзию оштрафовали коммерсантов и чиновников