Любимые купальники Виктории Лопыревой

Инстаграм Виктории Лопыревой приятно пролистывать. «Мисс Россия 2003», посол ЧМ-2018, телеведущая, модель, популярный блогер и просто красавица регулярно балует подписчиков снимками в купальниках. И это, несмотря на то, что полгода назад она стала молодой мамой! Вот только если раньше Виктория выбирала смелые бикини, сейчас останавливается на более скромных закрытых купальниках. А вот явных предпочтений в цвете у красавицы почти нет. Она выбирает красный, белый, желтый, золотистый и даже леопардовый.

Поклонники в восторге: «Очаровательная девушка», «Шикарная!», «Персик», «Милая куколка», «Радуга после дождя, она так прекрасна, как и ты!», «Ну нельзя быть на свете красивой такой».

lopyrevavika Это фото, которое сделала @olllyvento специально для тех женщин, которые по каким-то причинам думают, что недостаточно хороши, чтобы себе позволить снова чувствовать себя сексуальными

Не исключено, что очень скоро восторженных комментариев будет еще больше. Сейчас Виктория вместе с отцом своего ребенка Игорем Булатовым отдыхает в Турции, куда, как она призналась, пригласила возлюбленного провести романтические дни.

lopyrevavika lopyrevavika

- Самого начала мы назначали друг другу свидания, - написала Виктория на своей странице, уже будучи в Стамбуле. - Гуляли по паркам Москвы или встречались в разных странах. Потом, когда Марк Лео только родился, мы назначали друг другу свидания на кухне или в кафе, что внизу дома. А сейчас снова появилась возможность улетать куда-то на несколько дней)) На этот раз я решила пригласить Игоря куда-то, где он не был (много лет назад не в счёт), а для меня Стамбул - один из любимых городов.

К слову, как-то модель и ведущая Виктория Лопырева призналась, что берет на отдых отдельный чемодан с купальниками:

lopyrevavika Только то, что делает вас счастливыми, имеет смысл.

- Когда дело касается отдыха, я бережно отбираю наряды, представляю, что наконец-то именно это платье выйдет в свет, а эти невероятные босоножки наконец-то будут танцевать до утра на какой-то супер вечеринке. Для купальников подобран специальный отдельный чемодан (ну как? Надо же сделать много красивых фотографий), а мечта протестировать все beauty продукты, на которые не хватает времени в обычной жизни, так и остаётся мечтой. Так же, как и все вышеперечисленное. Ибо купальник для удачного загара всегда только один.

lopyrevavika V

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктория Лопырева впервые рассказала о своей беременности

В конце октября «Комсомолка» сообщила о том, что посол ФИФА чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева беременна. И отец будущего ребенка вовсе не Николай Басков, за которого красавица собиралась замуж (подробности).

КСТАТИ

Виктория Лопырева родила сына в день рождения Неймара и Роналду

Первенец посла ФИФА чемпионата мира по футболу Виктории Лопыревой, словно по заказу, родился 5 февраля - в один день с лучшими футболистами мира Роналду и Неймаром. Информацию о том, что у Виктории родился сын, подтвердили родители малыша (подробности).