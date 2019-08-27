Стрессы в летний период: что важно знать и как бороться

Стрессы подстерегают нас по всюду - не только на работе и в обычной жизни. Оказывается, отпуск тоже может дать встряску организму, да еще какую! О том, как сделать так, чтобы от отпуска остались только положительные эмоции, рассказал главный областной специалист по психическому здоровью Сергей Выгонский.

Главный специалист по психиатрии Министерства здравоохранения Ростовской области Сергей Выгонский. Фото: БОГОМОЛОВ Илья

- Сергей Иванович, неужели стрессы подстерегают нас и в отпуске?

- Для человека отпуск - это отступление от привычного. А потому организм так или иначе сталкивается со стрессом. Но необязательно психологическим. Сюда может включаться целый ряд моментов. Во-первых, там, где человек жил, был один тип воды, а в другом месте - уже другой солевой состав. И тогда возможны, к примеру, расстройства кишечника, не связанные с кишечными заболеваниями.

Во-вторых, меняется питание. Скажем, на Кавказе оно особое - там много мучного и мяса, плюс в отпуске многие устраивают пир для желудка. И тогда для них изменения в питании и питьевом режиме будут носить стрессовый характер.

Ну, и наконец, третий момент, связанный с изменением режима: кто-то на это никак не отреагирует, а кто-то отреагирует плохо - может, например, и давление подскочить.

На отдыхе человек оказывается в новых условиях.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Что-то еще?

- Важно понимать, что в отпуске человек меняет свой режим жизни: у работающего он один, а на отдыхе - другой. Другая природа - горы, море, озеро - меняют восприятие. Плюс человек находился с одними людьми в офисе или компании, а тут выясняется, что есть и другие - молодые женщины и мужчины, пожилые люди со своими взглядами на жизнь. И все эти факторы вызывают определенное напряжение, которое и называется стрессом.

Но стресс, как мы знаем, носит двоякую функцию. Для одного стресс может вызвать заболевания и расстройства, дав сбой в жизни. Для другого носит тонизирующий характер - благодаря ему он обретает мотивацию, иной взгляд на вещи, которые помогут ему развиваться дальше и обрести новую энергию, которая поможет решать новые жизненные задачи и проблемы.

Оказывается, отпуск тоже может дать встряску организму, да еще какую!Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- Правда ли, что на отдыхе конфликты возникают чаще?

- На отдыхе человек оказывается в новых условиях: он вдруг видит в себе что-то новое, он по-новому взглянул на мир и окружающую действительность, на тех, кто с ним находится рядом. И тогда у него меняется тип ожиданий и претензий к этому человеку. Вполне естественно, что в это время могут даже разрушаться предыдущие союзы и пары, возникать курортные романы и так далее. На самом деле, пары должны готовиться к каким-то неожиданностям. Я как врач настроен на то, чтобы семьи сохранялись на долгие годы. И потому даю такой совет, чтобы супруги помнили: отпуск несет некоторые рисковые моменты, которые стоит учитывать. Важно и нужно в этот период быть более внимательным к своему партнеру и использовать отдых, чтобы лучше понять друг друга и развить взаимные отношения, избежав рисков.

- Курортный роман, получается, тоже стресс?

- Да, потому что и здесь есть определенные ожидания. Кто-то отправляется на отдых в расчете на них, ориентируясь на краткосрочные отношения. А вот другие надеются на что-то большее. В итоге все возвращается на круги своя - люди разъезжаются по домам. Не лучше и когда в конце романа выясняется, что у одного уже есть семья и дети, а у другого - нет. И тогда разбитые надежды и ожидания снова приносят стресс. Далее возникают уже другие вопросы: как теперь быть - пережить и отпустить с минимальными потерями для себя, создавать долгосрочные отношения, но уже с кем-то другим?

Надо больше слушать себя. Понимать, что происходило до этого, что нужно в этой жизни и и что человек хочет дальше.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Стоит ли бороться со стрессом?

- Вопрос очень двоякий. Потому что, если я скажу, что надо, то будет и правильно, и нет. По той самой причине, что противостояние стрессу будет способствовать тому, что человек будет нацелен на какой-то конкретный результат. А стресс очень часто бывает кризисом, который приводит человека к чему-то новому - тому что он, может быть, и сам не ожидал, тому, что является решением его каких-то жизненных проблем.

Поэтому бороться или нет - вопрос индивидуальный. Но при этом важно помнить, что стресс - это некий знак судьбы, который человека к чему-то приводит и дает какую-то возможность. И ответа однозначного здесь нет. Наверное, лучше просто понять: для чего он дан в жизни и что будет после него.

К стрессу надо относиться с определенным чувством доверия.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

- И тогда как себя поддержать?

- Надо больше слушать себя. Понимать, что происходило до этого, что нужно в этой жизни и что человек хочет дальше. Должна быть определенная картинка, как должна строиться жизнь. И, чтобы обговорить все эти вопросы, необязательно обращаться к специалистам. Если сам человек читает и пытается понять, что происходит, то сделать это он может и сам, без консультанта.

Для человека отпуск - это отступление от привычного. А потому организм так или иначе сталкивается со стрессом.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- Какие бы советы вы дали нашим читателям?

- Мой опыт консультирования показывает важную вещь. Иногда с людьми происходят пусть и малозначительные вещи, но из-за которых человек переживает. Это может относиться и к взаимоотношениям, и к работе. Однако через три-пять лет выясняется, что эти мелкие события оказываются судьбоносным фактором и меняют жизнь, позволяя решить, какие-то более важные проблемы, о которых человек даже не задумывался.

Поэтому я предлагаю понять главное: к стрессу надо относиться с определенным чувством доверия. И если он приведет к чему-то новому, то легче будет его и перенести. Быть может, именно он радикально изменит жизнь в лучшую сторону.

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