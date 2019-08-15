2019-08-15T17:51:56+03:00
Общество

«Моя душонка требует крови»: экс-участница «Дома-2» Мексика хочет в реалити-шоу

Марина Черкасова задумалась о своем будущем
Ольга КУПОРОВА
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Бывшая участница «Дома-2» и «Инстаграмщицы» Марина Мексика, она же - уроженка Ростова-на-Дону Марина Черкасова, решила податься в реалити-шоу. Красотка соскучилась за трешем и скандалами (хотя в комментариях на ее странице хейтеры развлекаются регулярно, там такое иногда строчат, что после чтения краснеешь). Об этом она заявила своим подписчикам, не забыв добавить в пост эмоциональности.

- Хочу сняться в каком-нибудь сумасшедшем реалити-шоу, остаться в живых или все умрут а я останусь, - написала Мексика. - Моя душонка требует разрыва,крови и мяса. Дайте идей! Может самой начать что-то снимать? Ну типо может показать вам, как протекает моя личная жизнь,тусовки и всю чернуху, которая конечно же само собой присутствует в моей жизни)))) но это не то, хочу в реалити..... Короче як делать?

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Спрашивала? Тут же получила в комментариях (авторский стиль и пунктуация сохранены), где понеслось: «Если ты хочешь крови и мясо мне только дом 2 на ум приходит!», «Возьми ипотеку», «На работу устройся и пройдет», «Роди ребенка!», «Прикольно было бы, если бы помимо рекламы косметолога в твоих стори была реальная жизнь», «В порнухе сняться уже писал кто нибудь?», «Да просто мозгов себе купить и все пройдет», «Стань блогером.Канал назови Мексиканка.И ходи по центру, пикапь мужиков,разводи на бабки».

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К слову, наиболее популярными оказались два совета - отправиться на съемки порнофильма или на работу.

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Напомним, на Марину Мексику обратили внимание после ее двухмесячного участия в скандальном шоу «Дом-2», потом она стала инста-дивой. Сейчас у нее около 600 тысяч подписчиков, с которыми красотка делится подробностями о личной жизни и пластических операциях.

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Марина Мексика не только бывшая участница «Дома-2» и «Инстаграмщицы» («Пятница»). Она активная блогерша. Девушка регулярно публикует в своем Инстаграме различные луки и делится подробностями проведения пластических операций, чем, естественно, вызывает массу эмоциональных комментариев. Одним не нравятся татуировки, другие - в восторге. Некоторые за естественную красоту, но есть и фолловеры с прямо противоположным мнением (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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