Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 19-25 августа 2019: где и когда. Как сообщили энергетики, в донской столице на следующей неделе пройдут отключения света. Известно, что все они плановые. Цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда отключат свет*

19-21 августа с 09:00 до 17:00:

- ул. Комсомольская 26-80, 1-67; ул. 29-я линия 16; ул. 31-я линия 19-33, 18-34; ул. 33-я линия 1-41, 2-36; ул. 35-я линия 1-17, 2-48; ул. 37-я линия 2-8, 7-23; ул. 39-я линия 1-33, 2-22; ул. Сарьяна 38-48; ул. 45-я линия 2-14.

19-23 августа с 09:00 до 17:00:

ул. Евдокимова 84-96; ул. Фурмановская 45-87, 54-80; ул. Краснокурсантская 45-67; пер. Кошевого 29-53, 30-52; пер. Ялтинский 23-47, 30-62; пер. Батумский 25-71, 28-90; пер. Тбилисский 63-89, 58-82; пер. Грузинский 41-63, 40-66.

19 августа с 09:00 до 16:00:

- пр. Ворошиловский 60, 62.

20 августа с 09:00 до 16:00:

- ул. Журавлёва 12-30, 11-31; ул. Очаковская 1-25, 2-28; ул. Красных Зорь 67-105, 76-110; ул. Петровская 55-59, 80-82, 90; ул. Станиславского 141-185, 188-248; ул. Социалистическая 166.

19 августа с 09:00 до 17:00:

- СНТ «Садовод», пер. Богачева 2-22; ул. Всесоюзная 187-229, 216-222; пер. Крестьянский 4-34, 7-39; ул. Набережная 191-199; пер. Флотский 2-16, 3-11; ул. Циолковского 98-142.

19 августа с 09:00 до 13:00:

- ул. Днепростроевская 53-77, 70-94; ул. Интернациональная 29-41, 40-44; ул. Кочубея 2-48, 3; ул. Литвинова 35-41; ул. Портовая 162А, 164Г, 166-188, 170А, 183-221; ул. Черкесская 1-23, 2-26; пер. Шефский Спуск 2.

20 августа с 09:00 до 17:00:

- ул. Кржижановского 1-41, 2-56; ул. Герцена 13-61; пер. Норильский 1-9, 2-10; пер. Боковский 1-11; ул. Владиленская 1-53, 2-36; пер. Рационализаторский 1-31, 2-24.

20 августа с 09:00 до 17:00:

- пер. Богачева 17-33, 36-50; пер. Казачий 44-58; ул. Войкова 1-45, 2-20; ул. Портовая 499-539 просп. Ленина 90Г, 90Д, 90Е; ул. Врубовая 17, 17А, 32-38.

20 августа с 10:00 до 11:00:

- ул. Владикавказская 1-23, 2-28; ул. Красногвардейская 1-31, 2-32; ул. Бондаренко 16-22; ул. Волгоградская 1-23, 2-28; ул. Бондаренко 14, 14А, 14Б; ул. Текучёва 9-35, 18-66; ул. Муравьёва 2; ул. Булавина 1-11А; пер. Трудовой 2-10; пер. Артельный 5-9; пер. Громкий 1-11, 2-22; пер. Подсолнечный 1-9; ул. Балочная 12-34, 23-35.

21 августа с 09:00 до 16:00:

- ул. 7-го Февраля 10-20, 11-23; пер. Грибоедовский 7-31; ул. Очаковская 65-91, 60-88, 39/57, 39; ул. Красных Зорь 150-162, 157-171; ул. Станиславского 280-300.

- ул. Седова 18-60, 101-151; ул. Журавлёва 2-14, 5-9; пер. Крепостной 1-13, 10-20; ул. Нижнебульварная 20-26, 41-83.

21 августа с 09:00 до 17:00:

- просп. Ленина 58, 60, 60А, 62, 62А, 62Б, 64, 64А, 64/2.

22 августа с 09:00 до 16:00:

- ул. Локомотивная 1-39; пер. Приволжский 2-6А, 14, 16, 1-9, 9А; ул. Катаева 9-65, 2-24, 32-40; ул. Черепахина 5-31, 2-14; ул. Народного Ополчения 12-26; ул. Варфоломеева 1-13, 12-32; пер. Пешеходный 1-9, 2-12.

22 августа с 09:00 до 17:00:

- просп. Ленина 143-157; ул. Выездная; пер. Актюбинский; пер. Гаевский; пер. Полтавский; пер. Лебединский.

23 августа с 09:00 до 15:00:

- ул. Городская 2-10, 1-11; ул. Джапаридзе 19-31; ул. Смотровая 27-37, 26-32, 38А; ул. Окраинная 6-18, 7/5-21; ул. Пирамидная 35-53, 32-48.

*По данным Донэнерго.