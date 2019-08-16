«Невыносимо терпеть боль»: ростовчанка рассказала, как 10 лет борется с раком

40-летняя Анджела Крынникова на протяжении почти десяти лет борется за жизнь. На протяжении года каждый день женщины начинается с обезболивающих, которые помогают ей заглушить нестерпимую боль.

Мать-одиночка с двумя детьми с трудом сводит концы с концами, ведь значительная часть семейного бюджета уходит на лечение рака, который с каждым месяцем все прогрессирует.

- Я не помню дня без таблеток и уколов. Мне поставили вторую степень инвалидности. Сейчас идет рецидив, поэтому хожу с трудом,не могу спать по ночам, а врачи все отправляют сдавать платные анализы, делать МРТ, а это так дорого. Мне становится только хуже, но медики разводят руками, помощи от них нет, - сказала Анджела Крыгина.

По ее словам, болезнь развивается с 2010 года, за это время было длительное лечение с химией, облучением, потом операция и затишье. Но спустя несколько лет — в 2017 году рак дал о себе знать с новой силой. Болезнь поразила почку и распространяется на соседние органы.

- Врачи видят ухудшение, сказали о прорастании рака. Мои жалобы и поездки в Тагарогский онкодиспансер, в областной ростовский ОКДЦ ничего не дают. Все рекомендации — обезболивающие и травяные чаи. Ну какое это лечение? А у меня двое детей-подростков, я о них думаю, кто их поднимать будет. Никому нет до нас дела, везде только деньги. А где же она — эта бесплатная медицина в Ростовской области, - возмутилась Анджела Крыгина.

У женщины нет родственников, поэтому помощь оказывают соседи по СНТ «Родиник», в котором она вынуждена проживать из-за болезни. Ситуация осложняется еще и тем, что младший сын женщины тоже инвалид, он имеет проблемы со здоровьем, нуждается в операции. Однако получить необходимое лечению мальчику тоже не удается.