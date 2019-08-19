На снос сорока аварийных многоквартирных домов в Ростовской области потратят почти 35 млн рублей

Ростовская область направит 34,6 млн рублей на снос и демонтаж сорока отселенных домов в пяти муниципалитетах Дона.

Из этой суммы львиную долю средств выделяет, по распоряжению губернатора Василия Голубева, правительство региона из областного резервного фонда — 27,8 млн рублей, остальные (почти 7 миллионов) добавят администрации Ростова-на-Дону, Таганрога, Шахт, Гуково и Белокалитвинского района.

- В планах — снести один дом в Белой Калитве, по шесть домов – в Гуково и Ростове-на-Дону, еще четыре – в Таганроге, а наибольшее количество, 23 аварийных строения, в Шахтах, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Василия Голубева.

Это, кстати, меньше, чем в прежние годы: в 2017-м, например, демонтировали 103 многоквартирных дома, в 2018-м — 121.

Между тем, непосредственно в самой южной столице, точнее — в ее историческом центре, в Кировском и Ленинском районах, по последним данным, насчитывается 94 таких аварийных строений.

- Такое количество связанно с тем, что в 60-80-е годы прошлого века жилищное строительство в городе осуществлялось преимущественно на свободных территориях районов, удаленных от центра, - пояснил директор департамента координации строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону Юрий Черевиченко. - А в центральных районах велось, как правило, исключительно «точечное» строительство на участках с наименьшим сносом и обязательствами по переселению граждан, что не давало должного градостроительного и социального эффекта.

И этот подход так называемого экстенсивного развития города, по его словам, собственно, и привел к тому, что получились серьезные диспропорции — иначе говоря, на периферии были созданы современные благоустроенные жилые районы (Северный и Западный жилмассивы), а вот застройка центра ветшала и деградировала.

В настоящее время, добавил чиновник, из почти сотни таких ветхих зданий полностью расселены треть, по остальным эта процедура еще не завершена.

Общественная палата города, члены которой посетили двадцать адресов, где или были расположены прежде (сегодня снесены) или еще стоят аварийные дома, тем временем, предложила варианты использования высвобождающейся земли. По двум адресам, например, на ул. Восточной, 68 и 70, есть идея построить садик или школу, еще десять хотят продать частным инвесторам под застройку.

Впрочем, высоток там строить все-таки не будут.

- После утверждения Проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия исторической части города Ростова-на-Дону,точечная застройка на территории исторической части города многоэтажками будет исключена, - заверил и.о. главы горадминистрации Алексей Логвиненко. - На смену им придут выдержанные в едином архитектурном стиле здания малой и средней этажности, преимущественно социального, культурного или торгового назначения.

Однако общественники обеспокоены тем, чтобы под ковши экскаваторов не попали дома, построенные в 19-м и начале 20-го веков, имеющие, несмотря на их ветхость, историческую ценность. В мэрии, впрочем, утверждают, что список "под снос" выверен и объектов культурного наследия в нем нет.