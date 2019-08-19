2019-08-19T11:49:06+03:00
Общество

На снос сорока аварийных многоквартирных домов в Ростовской области потратят почти 35 млн рублей

Непосредственно в центре самой южной столицы насчитали всего около сотни таких ветхих зданий
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Дома в центре Ростова, подлежащие сносу, хоть и были построены, как этот, на Темерницкой, 35, на рубеже 19-20 веков, статуса объектов культурного наследия, по документам, не имеют. Фото: пресс-служба мэрии.Дома в центре Ростова, подлежащие сносу, хоть и были построены, как этот, на Темерницкой, 35, на рубеже 19-20 веков, статуса объектов культурного наследия, по документам, не имеют. Фото: пресс-служба мэрии.
Изменить размер текста:

Ростовская область направит 34,6 млн рублей на снос и демонтаж сорока отселенных домов в пяти муниципалитетах Дона.

Из этой суммы львиную долю средств выделяет, по распоряжению губернатора Василия Голубева, правительство региона из областного резервного фонда — 27,8 млн рублей, остальные (почти 7 миллионов) добавят администрации Ростова-на-Дону, Таганрога, Шахт, Гуково и Белокалитвинского района.

- В планах — снести один дом в Белой Калитве, по шесть домов – в Гуково и Ростове-на-Дону, еще четыре – в Таганроге, а наибольшее количество, 23 аварийных строения, в Шахтах, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Василия Голубева.

Это, кстати, меньше, чем в прежние годы: в 2017-м, например, демонтировали 103 многоквартирных дома, в 2018-м — 121.

Между тем, непосредственно в самой южной столице, точнее — в ее историческом центре, в Кировском и Ленинском районах, по последним данным, насчитывается 94 таких аварийных строений.

- Такое количество связанно с тем, что в 60-80-е годы прошлого века жилищное строительство в городе осуществлялось преимущественно на свободных территориях районов, удаленных от центра, - пояснил директор департамента координации строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону Юрий Черевиченко. - А в центральных районах велось, как правило, исключительно «точечное» строительство на участках с наименьшим сносом и обязательствами по переселению граждан, что не давало должного градостроительного и социального эффекта.

И этот подход так называемого экстенсивного развития города, по его словам, собственно, и привел к тому, что получились серьезные диспропорции — иначе говоря, на периферии были созданы современные благоустроенные жилые районы (Северный и Западный жилмассивы), а вот застройка центра ветшала и деградировала.

В настоящее время, добавил чиновник, из почти сотни таких ветхих зданий полностью расселены треть, по остальным эта процедура еще не завершена.

Общественная палата города, члены которой посетили двадцать адресов, где или были расположены прежде (сегодня снесены) или еще стоят аварийные дома, тем временем, предложила варианты использования высвобождающейся земли. По двум адресам, например, на ул. Восточной, 68 и 70, есть идея построить садик или школу, еще десять хотят продать частным инвесторам под застройку.

Впрочем, высоток там строить все-таки не будут.

- После утверждения Проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия исторической части города Ростова-на-Дону,точечная застройка на территории исторической части города многоэтажками будет исключена, - заверил и.о. главы горадминистрации Алексей Логвиненко. - На смену им придут выдержанные в едином архитектурном стиле здания малой и средней этажности, преимущественно социального, культурного или торгового назначения.

Однако общественники обеспокоены тем, чтобы под ковши экскаваторов не попали дома, построенные в 19-м и начале 20-го веков, имеющие, несмотря на их ветхость, историческую ценность. В мэрии, впрочем, утверждают, что список "под снос" выверен и объектов культурного наследия в нем нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пилот Дамир Юсупов назвал меня героиней»: спасшая в Бурятии 43 пассажира стюардесса Ан-24 наград не ждет, но скучает по небу
После аварии А 321 в Подмосковье в сети вспомнили о подвиге бортпроводницы другого самолета Елены Лапуцкой и предложили ее наградить. "КП" узнала, что об этом думает она сама [эксклюзив kp.ru, фото, видео]
Новости 24
В Таганроге машина провалилась в яму, которую забыли закопать коммунальщики
На Дону ищут перевозчика на маршрут из Ростова в «Мегу»
Двухлетний ребенок пострадал от издевательств сожителя матери в Ростовской области
Под Ростовом сухогруз с пшеницей сошел с мели
Магистры ЮФУ-2019 смогут попасть в общежитие по онлайн заявке
В Ростове-на-Дону удар молнии повалил столб ЛЭП
ВТБ: Размер первоначального взноса для ипотеки по двум документам стал меньше на четверть
Бегал голый и матерился: парень упал из окна пятиэтажки в Ростовской области
ФК «Ростов» уступил на выезде «Уфе»
Три троллейбусных маршрута восстановят в Ростове-на-Дону к концу года
Ростовчане поучаствовали в акции «Хоровод мира»
В Ростове-на-Дону мемориальный комплекс «Павшим воинам» отремонтируют почти за 13 млн рублей
Ростовский борец завоевал золотую медаль на чемпионате мира
«Ненужные вопросы»: Дмитрий Тарасов рассказал о ревности ростовской жены
Игорь Булатов назвал ростовчанку Викторию Лопыреву совершенством
В центре Ростова-на-Дону водитель сбил пенсионерку и скрылся
Иномарка влетела в аллею на Пушкинской в Ростове-на-Дону
Исторический центр Ростова-на-Дону освободят от ларьков
Под Ростовом на реке Дон сухогруз с пшеницей сел на мель
В Ростове-на-Дону ищут пропавшую пенсионерку
Жена-ростовчанка родила сына футболисту Ивану Новосельцеву
В Ростове-на-Дону запретят точечную застройку в историческом центре
«Душонка требует крови и мяса»: ростовчанка Марина Мексика грезит о реалити-шоу
ХК «Ростов» обыграл саратовский «Кристалл»
Старое дерево упало на пять автомобилей в Советском районе Ростова-на-Дону
В центре Ростова-на-Дону вор обокрал квартиру
ТОП-6 модных купальников ростовских красавиц
Дмитрий Дибров оставил в аэропорту чемодан с вещами жены-ростовчанки в Барселоне