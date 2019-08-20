Похищенные глабвухом элитной гимназии №35 миллионы вернут из городской казны Ростова-на-Дону

За финансовое преступление, совершенное главным бухгалтером гимназии №35 Ростова-на-Дону Анной Т., похитившей из бюджета учебного заведения 14,5 млн рублей, придется расплачиваться городской казне.

Об этом стало известно во вторник, 20 августа, на заседании городской думы южной столицы.

Как сообщила начальник управления образования Виктория Чернышова, действия главбуха привели к появлению задолженности гимназии перед налоговыми органами, а отсрочить эти обязательные платежи ФНС отказалась. К женщине, которая сейчас находится под следствием в рамках возбужденного в отношении нее уголовного дела, предъявлен гражданский иск, но — ситуации в целом это не изменит. Иначе говоря, ждать, что она возместит ущерб попросту бессмысленно (по крайней мере, в ближайшее время).

- Если будет исполнено решение налоговых органов, это приведет к приостановлению деятельности учебного заведения, детей и педагогов придется распределять по другим школам, - пояснила Чернышова. - Поэтому, принимая во внимания сложность момента, для снижения рисков социальной напряженности среди родителей и преподавательского состава, предотвращения остановки работы учреждения, прошу рассмотреть возможность выделения бюджетных средств для погашения задолженности.

- Ну что тут скажешь? Надо помочь, вариантов других нет, - заметила в ответ глава города — председатель думы Зинаида Неярохина. - Понятно, что потом, через какое-то время, деньги вернутся, но сейчас город выделит необходимую помощь.

Депутаты проголосовали «за»: гимназия №35 получит искомую сумму, 13,4 млн рублей, для покрытия финансовой бреши, чтобы погасить задолженность перед ИФНС России по Ленинскому району Ростова-на-Дону, из городского бюджета.

История, о которой идет речь, напомним, вскрылась в начале нынешнего года, когда совместными усилиями оперативников сразу двух ведомств, МВД и ФСБ, за присвоение 14,5 была задержана главный бухгалтер одного из старейших образовательных учреждений южной столицы — гимназии №35, ведущей свою историю с 1910 года.

- Полтора года, с февраля 2017-го по сентябрь 2018-го, главбух вносила недостоверные сведения в платежки, незаконно начисляя троим своим подельникам премии, часть из которых они потом возвращали ей, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» источники в силовых структурах.

Огромная финансовая недостача вскрылась во время комплексной проверки финансов-хозяйственной деятельности школ города: ревизоры обратили внимание на «лишние» затраты гимназии: они оказались не сопоставимы с официальными расходами учебного заведения (в 2018-м, например, составляли — за все двенадцать месяцев — 33 млн рублей, из которых на зарплату примерно сорока с преподавателей и около десятка человек руководящего состава были направлены 24 млн рублей).

И это при том, что самый большой доход, у директора, составлял 44 тысячи в месяц, а сама главбух Анна Т. получала 33 тысячи. Аудит показал, что главбух «подмахивала» часть отчислений.

В отношении Анны Т. было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере», ей грозит до десяти лет лишения свободы.