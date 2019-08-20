«С головой все в порядке»: экс-участница «Дома-2» Марина Мексика назвала растение двойным именем

Что надо для привлечения внимания? Сыграть на эмоциональности, эпатажности и сексуальности. Судя по инстаграму бывшей участницы «Дома-2» Марины Мексики она пока не профессионал в этой области, но очень-очень скоро станет. Кто-то пишет посты про красивые наряды, философствует о смысле бытия, цитирует высказывания известных писателей и художников, хвастается новой машиной или ремонтом, а Марина рубит про все свои (пока четыре) пластические операции, либо вот - рассказала, что дала двойное имя растению.

- Итак знакомьтесь это «Рик и Морти» Сейчас в дневное время суток его зовут Морти и ему всего месяц, но как только,как часики пробьют 21:00 его зовут Рик, - написала красотка на своей странице в инстаграме. - Это подарок моей мамочки, но имя придумала я.

ms.mexika Пора бы уже вас познакомить с моим новым растением и так знакомьтесь это Рик и Морти

На всякий случай инста-дива добавила, что «с моей головой всё в порядке просто мне нельзя заводить кота и приходиться одушевлять всё на что хватит фантазии». В комментариях стали предлагать назвать герань Мария-Антуанетта, а алое Жанном, некоторые поставили под сомнение умственные способности девушки. Но это хейтеры. На самом деле большинство подписчиков, а их у Мексики почти 600 тысяч, так не считают.

ms.mexika Ура. Лето. +27. Я еду гулять)))) а чем занимаешься ты?)

Напомним, Марина 24 года, она родом из Ростовской области, но уже больше пяти лет покоряет Москву, засветилась в нескольких проектах, активный блогер, занимается вокалом и берет уроки телевизионного мастерства. На своей странице в Instagram иногда пытается философствовать, но, объективности ради стоит отметить, что лайки все-таки собирают ее снимки в купальнике или нижнем белье.

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