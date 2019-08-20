2019-08-20T18:20:16+03:00
Общество

«С головой все в порядке»: экс-участница «Дома-2» Марина Мексика назвала растение двойным именем

Красотка из Ростова-на-Дону призналась, что ей нельзя заводить кота
Ольга КУПОРОВА
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Мексика красотка, правда? Фото: ms.mexikaМексика красотка, правда? Фото: ms.mexika
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Что надо для привлечения внимания? Сыграть на эмоциональности, эпатажности и сексуальности. Судя по инстаграму бывшей участницы «Дома-2» Марины Мексики она пока не профессионал в этой области, но очень-очень скоро станет. Кто-то пишет посты про красивые наряды, философствует о смысле бытия, цитирует высказывания известных писателей и художников, хвастается новой машиной или ремонтом, а Марина рубит про все свои (пока четыре) пластические операции, либо вот - рассказала, что дала двойное имя растению.

- Итак знакомьтесь это «Рик и Морти» Сейчас в дневное время суток его зовут Морти и ему всего месяц, но как только,как часики пробьют 21:00 его зовут Рик, - написала красотка на своей странице в инстаграме. - Это подарок моей мамочки, но имя придумала я.

ms.mexikams.mexika
Пора бы уже вас познакомить с моим новым растением и так знакомьтесь это Рик и Морти
4911 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На всякий случай инста-дива добавила, что «с моей головой всё в порядке просто мне нельзя заводить кота и приходиться одушевлять всё на что хватит фантазии». В комментариях стали предлагать назвать герань Мария-Антуанетта, а алое Жанном, некоторые поставили под сомнение умственные способности девушки. Но это хейтеры. На самом деле большинство подписчиков, а их у Мексики почти 600 тысяч, так не считают.

ms.mexikams.mexika
Ура. Лето. +27. Я еду гулять)))) а чем занимаешься ты?)
4897 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, Марина 24 года, она родом из Ростовской области, но уже больше пяти лет покоряет Москву, засветилась в нескольких проектах, активный блогер, занимается вокалом и берет уроки телевизионного мастерства. На своей странице в Instagram иногда пытается философствовать, но, объективности ради стоит отметить, что лайки все-таки собирают ее снимки в купальнике или нижнем белье.

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Красотка и скандалистка Mexika, она же - бывшая участница «Дома-2» - научилась эпатировать публику. Казалось бы, все привыкли к ее страсти по изменению внешности, но нет... Гнев и негатив полился после очередной публикации снимка ростовчанки в Инстаграм. Казалось бы, ничего откровенного, но комментарии не заставили себя ждать (подробности)

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Марина Мексика не только бывшая участница «Дома-2» и «Инстаграмщицы» («Пятница»). Она активная блогерша. Девушка регулярно публикует в своем Инстаграме различные луки и делится подробностями проведения пластических операций, чем, естественно, вызывает массу эмоциональных комментариев. Одним не нравятся татуировки, другие - в восторге. Некоторые за естественную красоту, но есть и фолловеры с прямо противоположным мнением (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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