В Ростовской области добровольцы стали общественными помощниками лесников при профилактике пожаров

Общественные инспекторы - это жители донского региона, которые не только на словах любят свой край, природу и леса, но и на деле готовы активно участвовать в защите окружающей среды. В Ростовской области таких неравнодушных жителей очень много, поэтому в прошлом году движение добровольных защитников получило официальный статус. Каждый волонтер, пройдя обучение и получив удостоверение общественного инспектора, теперь имеет право фиксировать нарушения, заниматься профилактикой, разъяснительной работой.

Эта помощь стала ощутимой с приходом весны, когда начался пожароопасный сезон. Добровольцы начали активно помогать сотрудникам минприроды и лесникам в патрулировании. Среди них - житель Белой Калитвы Максим Науменко, он же председатель местного общества охотников и рыболовов.

- Кто видел, как распространяются лесные и ландшафтные пожары, поймут меня, - говорит общественный инспектор. - Я участвовал в тушении, поэтому знаю, насколько сложно локализовать и ликвидировать крупное возгорание, а главное - какую беду может принести огонь. Замечания нарушителям делал всегда, мимо не пройду, но просто как человек, потому решил стать общественным помощником. Удостоверение получил в феврале, пройдя собеседование. Мне кажется, это очень важное и нужное дело - помогать защищать природу. Если не мы, то кто?

Светлана Ощепкова из Волгодонска решила вступить в ряды добровольцев как только узнала о новом движении. Студентка университета вместе с однокурсниками (все они участники студенческого пожарно-спасательного отряда «Донской») в свободное от учебы время проводит профилактические занятия в школах и оздоровительных лагерях, раздает информационные листовки, участвует в установке аншлагов, принимает участие в составе сводных групп в противопожарных патрулированиях. Говорит, что в 90% случаев виновником лесных и ландшафтных пожаров становится человек, поэтому очень важно донести информацию до каждого. А если речь идет о том, чтобы не допустить беды, лишней никакая табличка или листовка не будет.

В минприроды области уверены, что общественному движению быть, так как заявки поступают регулярно, причем как от молодых людей, так и от жителей более старшего возраста.

- Зачастую именно местные жители первыми видят административные нарушения – сжигание отходов и сухой растительности, образование свалок и другие нарушения природоохранного законодательства. В качестве общественных инспекторов они могут зафиксировать правонарушение и оперативно передать информацию в надзорные органы, – говорит министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин. – Кроме того, общественные инспекторы имеют право не только проводить разъяснительную работу с населением, но и участвовать в противопожарном патрулировании. Убежден, что внедрение института общественных инспекторов поможет в деле защиты природы Донского края, в том числе лесных богатств.

ВАЖНО! Как стать общественным инспектором?

Статус инспектора может быть присвоен гражданину Российской Федерации, достигшему возраста 18 лет. Желающий стать инспектором должен подать заявление о присвоении этого статуса в министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1а.

КОНКРЕТНО Минприроды напоминает, что в 90% случаев виновником лесных и ландшафтных пожаров становится человек, и обращается к жителям области с призывом соблюдать правила пожарной безопасности в лесу и помнить, что брошенный окурок или разведенный костер могут в считанные минуты уничтожить значительный участок леса.

Заметив возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом работникам лесного хозяйства (8-800-100-94-00 – прямая линия лесной охраны). Если мобильная связь недоступна, то можно вызвать пожарных по номеру - 112. Также минприроды области напоминает о действующем запрете на выжигание сухой растительности и мусор.