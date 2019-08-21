2019-08-21T16:46:30+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону возобновят строительство высотки в парке Строителей, которое запретил пять лет назад Горбань

Департамент архитектуры и градостроительства включил этот объект в число разрешенных
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
То самое строительное пятно, огороженное забором, где, надо полагать, скоро возобновится строительство многоквартирного дома. Фото: Яндекс.Карты.То самое строительное пятно, огороженное забором, где, надо полагать, скоро возобновится строительство многоквартирного дома. Фото: Яндекс.Карты.
Изменить размер текста:

Новостей, собственно, две.

Во-первых, через некоторое время исчезнет синий забор, много лет маячащий вдоль пр. Буденновского от восточного входа в парк Строителей до ул. Филимоновской, исчезнет.

Во-вторых — на этом месте откроется фасад новой свечки, которая составит компанию уже существующему жилому комплексу на Варфоломеева, примыкающему к парку с северной стороны. И, по всей видимости, эта «башенная композиция» учитывая точку ее расположения, будет самой высокой в центральном «квадрате» города.

Итак, департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону в июле нынешнего года, как следует из отчета ведомства на официальном портале мэрии, выдал семь разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, в том числе — на «жилой дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой» на проспекте Буденновском, 77/117.

А несколько ранее появилось постановление и.о. главы администрации южной столицы Алексея Логвиненко под номером 565, отменяющее постановление мэра Михаила Чернышева от 22 февраля 2007 года, в соответствии с которым застройщику предоставлялись, путем изъятия из муниципальной собственности, "земельные участки по ул. Филимоновской, 115, пр. Буденновскому, 73/117, пр. Буденновскому, 75, 77, 79, 81 (лит. «А»)".

Иначе говоря, то прежнее разрешение, которое впоследствии оспаривалось самими городскими властями, ликвидируется, взамен же появляется новое, на конкретную точку.

История с этим строительным пятном, напомним, тянется уже много лет. А огласку она получила в ноябре 2014-го, когда только назначенный на тот момент сити-менеджером Ростова-на-Дону Сергей Горбань в один из своих субботних объездов вместе с чиновниками и журналистами, среди который был и корреспондент «КП», завернул в парк Строителей и потребовал от охраны, находившейся в периметре ограждения стройки, пустить его внутрь.

Те сначала сделали вид, что не понимают, о чем речь, объясняя, что у них нет на то дозволения руководства, но затем Горбань, в свойственной ему манере, приказал вызвать полицию — и на территорию строительного пятна он и сопровождающие все же попали.

Выяснилось, что там уже полным ходом шли подготовительные работы для установки шпунтовых свай и обустройства котлована. Как сообщили представители департамента архитектуры и строительства, к ним ранее поступило от собственников участка «уведомление о планируемых геодезических изысканиях, однако, по сути, они уже приступили к строительным работам, на проведение которых разрешение получено не было».

В итоге Горбань потребовал остановить строительство 22-этажной высотки и распорядился направить письмо в Госстройнадзор с целью проверки законности.

- Пусть все ростовчане, - обратился он к журналистам, - знают, что покупать квартиры здесь нельзя, такие сделки будут признаны незаконными.

В общем, стройка была заморожена, начались судебные тяжбы между инвестором и властями в арбитражах, и, наконец, не так давно все, надо полагать, уладилось.

Когда именно возобновится строительство, и в каком виде предстанет новостройка - конкретной информации, впрочем, пока нет. Официальных комментариев от мэрии также не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Путешествие по Русскому Северу - это бриллианты среди ухабов
Спецкоры «КП» Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов проехали тысячи километров по северным губерниям Руси, чтобы понять - можно ли здесь путешествовать и отдыхать так же, как в Крыму или на Северном Кавказе
Новости 24
Мотоциклист пострадал в аварии в Ростовской области
ФК «Ростов» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате перед экс-тренером Крубаном Бердыевым
На ростовском вокзале хулиган избил двух полицейских
В Ростовской области на покупку коммунальной техники власти потратят 353 миллиона рублей
Муж ростовской модели Анастасии Костенко намерен взыскать у «Локомотива» 12 тысяч евро
Ростов-на-Дону оказался на третьем месте в рейтинге популярности безнала в транспорте
Ростов-на-Дону оказался на третьем месте в рейтинге популярности безнала в транспорте
Ростовчанка Виктория Лопырева в переходах призывает людей к вежливости в общественном транспорте
Любовь и смерть родственников: ростовские власти назвали причины суицидальных мыслей у школьников
В Ростовской области к восьми годам приговорили бывшего начальника таможенного поста за взятку в 1,5 млн рублей
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Представитель РФС нашел ошибку судьи в матче ФК «Ростов» с «Уфой»
Заявление на выплату пенсий онлайн: ВТБ Пенсионный фонд обновил сервис для клиентов
Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 22-30 августа 2019: где и когда
В Ростовской области в школу пойдут 47 тысяч первоклассников
В Ростове-на-Дону изменится схема движения транспорта из-за концерта «Ленинграда»
Беременную женщину из Ростовской области осудили за попытку убийства отчима топором
В Ростове-на-Дону пройдет карнавал в День города
В аптеке Ростова-на-Дону продавали запрещенные лекарства
Спасатели выручили ростовчанку весом в 200 килограмм
Посадку штурмовиков Су-25СМ3 рядом с трассой М-4 в Ростовской области сняли на видео
Ростовская АЭС: подготовка руководителей предприятия выходит на новый качественный уровень