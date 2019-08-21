В Ростове-на-Дону возобновят строительство высотки в парке Строителей, которое запретил пять лет назад Горбань

Новостей, собственно, две.

Во-первых, через некоторое время исчезнет синий забор, много лет маячащий вдоль пр. Буденновского от восточного входа в парк Строителей до ул. Филимоновской, исчезнет.

Во-вторых — на этом месте откроется фасад новой свечки, которая составит компанию уже существующему жилому комплексу на Варфоломеева, примыкающему к парку с северной стороны. И, по всей видимости, эта «башенная композиция» учитывая точку ее расположения, будет самой высокой в центральном «квадрате» города.

Итак, департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону в июле нынешнего года, как следует из отчета ведомства на официальном портале мэрии, выдал семь разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, в том числе — на «жилой дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой» на проспекте Буденновском, 77/117.

А несколько ранее появилось постановление и.о. главы администрации южной столицы Алексея Логвиненко под номером 565, отменяющее постановление мэра Михаила Чернышева от 22 февраля 2007 года, в соответствии с которым застройщику предоставлялись, путем изъятия из муниципальной собственности, "земельные участки по ул. Филимоновской, 115, пр. Буденновскому, 73/117, пр. Буденновскому, 75, 77, 79, 81 (лит. «А»)".

Иначе говоря, то прежнее разрешение, которое впоследствии оспаривалось самими городскими властями, ликвидируется, взамен же появляется новое, на конкретную точку.

История с этим строительным пятном, напомним, тянется уже много лет. А огласку она получила в ноябре 2014-го, когда только назначенный на тот момент сити-менеджером Ростова-на-Дону Сергей Горбань в один из своих субботних объездов вместе с чиновниками и журналистами, среди который был и корреспондент «КП», завернул в парк Строителей и потребовал от охраны, находившейся в периметре ограждения стройки, пустить его внутрь.

Те сначала сделали вид, что не понимают, о чем речь, объясняя, что у них нет на то дозволения руководства, но затем Горбань, в свойственной ему манере, приказал вызвать полицию — и на территорию строительного пятна он и сопровождающие все же попали.

Выяснилось, что там уже полным ходом шли подготовительные работы для установки шпунтовых свай и обустройства котлована. Как сообщили представители департамента архитектуры и строительства, к ним ранее поступило от собственников участка «уведомление о планируемых геодезических изысканиях, однако, по сути, они уже приступили к строительным работам, на проведение которых разрешение получено не было».

В итоге Горбань потребовал остановить строительство 22-этажной высотки и распорядился направить письмо в Госстройнадзор с целью проверки законности.

- Пусть все ростовчане, - обратился он к журналистам, - знают, что покупать квартиры здесь нельзя, такие сделки будут признаны незаконными.

В общем, стройка была заморожена, начались судебные тяжбы между инвестором и властями в арбитражах, и, наконец, не так давно все, надо полагать, уладилось.

Когда именно возобновится строительство, и в каком виде предстанет новостройка - конкретной информации, впрочем, пока нет. Официальных комментариев от мэрии также не поступало.