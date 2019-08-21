Родители обвинили донских врачей в том, что по их вине 11-летний сын впал в кому и лишился руки

11-летний Егор Иванов (Прим. - фамилия изменена) из станицы Мечетинская Ростовской области чудом остался жив. Ребенок лишился руки и чуть не умер от газовой гангрены.

Все началось с того, что школьник во время игры упал и сломал правую руку. Скорая помощь доставила его в МБУЗ ЦРБ Зерноградского района, где дежурный врач осмотрел конечность, увидел открытый перелом и сказал, что сломанную кость необходимо вправить.

Егора прооперировали, наложили гипс на открытую рану и отправили домой. Однако рука все продолжала болеть, но станичные медики посчитали это нормой.

После операции 11-летнему ребенку становилось все хуже. Мальчик не спал, не ел, а рука посинела и стала невыносимо болеть. Уже на второй день мучений из гипса стал доносится неприятный запах. Мама отправилась в Зерногорадскую больницу. Местный врач вскрыл гипс, обнаружил огромную рану и все признаки заражения крови. Районные врачи поняли, что случай – тяжелый. Егора экстренно отправили в Ростовскую детскую областную больницу.

Уже в донской столице школьнику поставили диагноз – газовая гангрена.

Медики ростовской больницы пытались спасти Егору руку, но процесс заражения шел слишком быстро. Медики поняли, что выход спасти жизнь – только ампутировать руку локоть.

Во время хирургического вмешательства маленький пациент впал в кому. Но, к счастью, врачи вывели Егора из этого состояния.

Пока мальчик в больнице. Теперь ему придется учиться жить заново и привыкать к мысли, что как раньше – уже не будет.

В зерноградской ЦРБ отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что главный врач сейчас в отпуске.

- Если главный врач после выхода из отпуска даст разрешение пояснить ситуацию, то мы сможем ответить на вопросы по поводу ребенка, - сказали в больнице корреспонденту "Комсомольская правда-Ростов" .

В областном минздраве сообщили, что мальчик переведен из отделения реанимации и интенсивной терапии в палату хирургического отделения, где находится вместе с мамой.

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