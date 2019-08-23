«Я понял: обратного пути нет». В Ростове-на-Дону знают, как вернуться к жизни после наркотиков и алкоголя

Страшно представить чувства людей, которые узнают, что их близкий - наркоман или алкоголик. Стыд, вина, боль, страх и непреодолимое желание помочь попавшему в беду. Но как?! Обратиться к профессионалам.

«НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ...»

Надо сказать, что нередко организации, которые занимаются лечением алкоголизма и наркомании в нашей стране, не могут открыто показать, как проводится реабилитация зависимых и в чем заключается процесс. В реабилитационном центре «Фаворит» Ростова-на-Дону все иначе: для родителей, родственников и близких, проходящих лечение, проводятся дни открытых дверей. Один из таких состоялся 14 августа.

- День открытых дверей имеет глубинный характер, он очень важен как для выздоравливающих ребят, так и для их близких, - говорит руководитель реабилитационного центра Сергей Михайлов. - Мы готовы открыто рассказывать о процессе реабилитации и жизни здесь. А сами ребята - поделиться своими успехами и свершениями, показать себя с новой стороны, обсудить с близкими планы на будущую трезвую жизнь, свои цели и мечты.

День открытых дверей в одном из реабилитационных центров Ростова-на-ДонуФото: Ольга КУБЫШЕВА

«БЕЗ ЦЕНТРА Я БЫ СЛЕТЕЛ С ТРАССЫ»

Один из них - 37-летний Сергей. Отец двоих детей из Липецка. Соль он начал курить два года назад. Когда попал сюда, понял: «Обратного пути к прошлой жизни нет».

- Я уже летел сюда и понимал: мне нужно менять свою жизнь, - делится он. - Ведь тогда опустился на такое дно, что цели в жизни никакой не было. Но при помощи консультантов центра задал себе ее сам: измениться и прожить достойную жизнь, чтобы не валяться как собака под забором. Соль - очень пагубный наркотик, который убирает всех с трассы. И без центра я бы тоже с нее слетел. Сейчас вот набрался знаний и учусь кайфовать от трезвого образа жизни.

И таких историй, как у Сергея, много. За девять лет существования центра здесь помогли тысячам людей. Ежегодно реабилитацию в нем проходят около 200 человек.

«ПРОШЛУЮ ЖИЗНЬ ВСПОМИНАЮ КАК СТРАШНЫЙ СОН»

Рассказы многих как под копирку: пропадал-приходил, работать не хотел-учиться не буду, а дальше - страшная правда.

- Только представьте, 31 декабря: выбитые стекла в дверях, топорик вместо штор, жгуты по всей комнате, и мой ребенок под одеялом смотрит на меня стеклянными глазами, - рассказывает историю своего 18-летнего сына одна из матерей. - Тогда я открыла Интернет и нашла телефон горячей линии. Приехали ребята: я не знаю, какие они нашли слова, но убедили сына, и он уехал вместе с ними сюда в центр. Теперь прошлую жизнь вспоминаю как страшный сон. Сынок не только прошел реабилитацию, он вернулся в кикбоксинг, теперь сам консультирует. И даже женился. Могу сказать одно: мне очень повезло и с центром, и с руководством, и с консультантом. Я могла звонить 24 часа в сутки с любым вопросом, рассказать о своих страхах и опасениях, мне ни разу не отказали в разговоре. А еще здесь я впервые узнала, что такое «жесткая любовь». Когда ребенок попал в беду и в такой центр, важно не идти у него на поводу. И не забирать его по первому зову домой. А делать это только после того, как разрешат консультанты.

День открытых дверей в одном из реабилитационных центров Ростова-на-ДонуФото: Ольга КУБЫШЕВА

«ЗАВИСИМОСТЬ ЗАСТАВЛЯЕТ ЛГАТЬ»

Но, к сожалению, пойти по пути трезвости и личностного роста сразу под силу не каждому. Например, не так давно в ростовских соцсетях появилась информация, что из реабилитационного центра сбежали девять пациентов. Пост о поиске принадлежал встревоженной матери, которая писала о том, что дочь якобы жаловалась на жестокое обращение в центре.

Но многочисленные проверки, в том числе и правоохранительных органов, подтвердили: никакого насилия не было и нет. Просто зависимость - страшная вещь, она заставляет лгать и изворачиваться ради предмета вожделения. Так вышло и в тот раз: практически все беглецы вернулись не домой, а сначала к наркотикам. Правда, большинство из них через несколько дней снова пришли в реабилитационный центр и попросили продолжить реабилитацию.

«ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ НАРКОТИКИ И АЛКОГОЛЬ НЕ НУЖНЫ»

Как рассказал руководитель сети реабилитационных центров по ЮФО Сергей Ларин, человек здесь не предоставлен сам себе: с ним работают психологи, есть определенное расписание, куда входят занятия по саморазвитию, спорт, досуг. Все создано для того, чтобы преодолеть себя, сформировать волю и сказать внутреннему чувству тяги «нет».

День открытых дверей в одном из реабилитационных центров Ростова-на-ДонуФото: Ольга КУБЫШЕВА

По словам члена Общественного совета минздрава РО Ивана Дмитриева, прервать свою реабилитацию пациент может в любое время. Это прописано в каждом договоре. Но перед тем, как уйти, он обязан поставить в известность своих близких. А специалисты, в свою очередь, дать рекомендации: готов ли он на этом этапе самостоятельно справиться с болезнью, или пока она сильнее его. Реабилитация - тонкий механизм, но он должен быть в руках настоящих профессионалов.

- Всегда радостно от того, как родители рады слышать новый ход мыслей своих детей, видеть их тягу к саморазвитию и самосовершенствованию, - сказал в завершение разговора Сергей Ларин. - А на смену людям с низкой стрессоустойчивостью и слабой волей выходят целеустремленные, волевые и самостоятельные люди, которые точно знают, что для достижения цели им не нужны наркотики или алкоголь. И наши специалисты знают, как подарить шанс на новую трезвую жизнь. Почему шанс? Потому что, воспользоваться им или нет, каждый решает для себя сам.