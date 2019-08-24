Под Ростовом-на-Дону нашли клад с серебряными монетами 14 века

В центре Азова нашли настоящий старинный клад. Археологи выкопали мешочек с монетами во время работ на Петровском бульваре (часть территории древнего города Азака, разрушенного в 14 веке, где этим летом началась масштабная реконструкция). Деньги - дирхемы (второе название дирхам) - были завернуты в мешочек из ткани, от которого осталась одна труха, а вот монеты в отличном состоянии.

- Скорее всего они принадлежали не самому богатому горожанину, но и не последнему бедняку, - предполагают ученые. - Он планировал свои будущие траты, раскладывая монеты маленькими порциями. Для сведения - на эти деньги в 14 веке, если не шиковать, можно было прожить месяц, купить литров 15-20 вина или барана. А вот, на лошадь, пожалуй, не хватило бы.

Клад дирхемов 14 в. в ткани.

Вот так непрезентабельно выглядит клад 14 века.Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Напомним, центральная часть современного Азова (ему 951 год) находится на территории некогда процветавшего золотоордынского города Азака (XIII—XIV вв.), в котором проживало порядка 20 тысяч человек. Через него проходил «великий торговый путь» между Европой и Китаем, он считался северным портом Османской империи. Здесь жили торговцы, рыбаки, ремесленники и даже алхимики. Во время раскопок иногда находят арабские серебряные монета, введенные в обращение в конце VII в, но сразу 15 монет - это большая удача.

Раскопки идут в центре АзоваФото: Ирина ПОТЕРЯ

В этом году археологам удалось провести масштабные раскопки в центре города - на Петровском бульваре, который начали реконструировать, было сделано сразу несколько интересных открытий.

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