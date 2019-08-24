Звезды Comedy Club прокомментировали фото полуобнаженного актера Павла Деревянко

Звезда сериалов Павел Деревянко («Домашний арест», «Неваляшка», «СуперБобровы») поддерживает отличную физическую форму, что регулярно подтверждает, выкладывая снимки из спортзалов. Вот и на этот раз он отправился на открытую площадку для занятий.

- Все-таки, ещё лето, - написал известный актер.

pablo_derevyanko Все-таки, ещё лето.. @elguapoworld подловил и сфотал #лето #мойголыйторс #паблонарайоне

Комментарии не заставили себя ждать. Одним из первых отметился телеведущий и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, оставив ироничное: «Вот и здоровая конкуренция». Следом бывший игрок команды КВН «Утомленные солнцем» и резидент Comedy Club Александр Ревва оставил смайлики, означающие силу и огонь. Бывшая подруга Павлы Воли тоже не смогла пройти мимо снимка полуобнаженного актера. Телеведущая и дизайнер Марика «добавила» одобрительные смайлики. А актриса Олеся Судзиловская выразила общее мнение: «Плитки Шоколада», намекая на кубики пресса.

pablo_derevyanko Тренер наш - зверюга! #дылды #стс

Поклонники тоже довольны (авторские орфография и пунктуация сохранены): «Интересно гдк сейчач эти шутники кто называл вас дрыщем», «Коменты позитивные, добрые! Такая редкость сейчас! Это народная любовь!», «Вау! Влюблена в эту фигуру еще со времен фильма "Гитлер Капут" и " Счастливый конец", «Красавчик», «Ты красуэло, ровесники в тираж уже ушли, а ты прям пацанчик».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Актер Павел Деревянко стал героем граффити в родном Таганроге

В Таганроге художник нарисовал на стене многоэтажного дома портреты звезды сериалов Павла Деревянко ("СуперБобровы", "Домашний арест", "Неваляшка") и «Человека планеты» Сергея Бурлакова. Об этом актер похвастался на своей странице в инстаграме, выложив снимок граффити (подробности)

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