2019-08-24T17:56:54+03:00
Общество

Звезды Comedy Club прокомментировали фото полуобнаженного актера Павла Деревянко

Снимок актера из Таганрога набрал уже десятки тысяч лайков
Ольга КУПОРОВА
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Фото: pablo_derevyankoФото: pablo_derevyanko
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Звезда сериалов Павел Деревянко («Домашний арест», «Неваляшка», «СуперБобровы») поддерживает отличную физическую форму, что регулярно подтверждает, выкладывая снимки из спортзалов. Вот и на этот раз он отправился на открытую площадку для занятий.

- Все-таки, ещё лето, - написал известный актер.

pablo_derevyankopablo_derevyanko
Все-таки, ещё лето.. @elguapoworld подловил и сфотал #лето #мойголыйторс #паблонарайоне
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Комментарии не заставили себя ждать. Одним из первых отметился телеведущий и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, оставив ироничное: «Вот и здоровая конкуренция». Следом бывший игрок команды КВН «Утомленные солнцем» и резидент Comedy Club Александр Ревва оставил смайлики, означающие силу и огонь. Бывшая подруга Павлы Воли тоже не смогла пройти мимо снимка полуобнаженного актера. Телеведущая и дизайнер Марика «добавила» одобрительные смайлики. А актриса Олеся Судзиловская выразила общее мнение: «Плитки Шоколада», намекая на кубики пресса.

pablo_derevyankopablo_derevyanko
Тренер наш - зверюга! #дылды #стс
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Поклонники тоже довольны (авторские орфография и пунктуация сохранены): «Интересно гдк сейчач эти шутники кто называл вас дрыщем», «Коменты позитивные, добрые! Такая редкость сейчас! Это народная любовь!», «Вау! Влюблена в эту фигуру еще со времен фильма "Гитлер Капут" и " Счастливый конец", «Красавчик», «Ты красуэло, ровесники в тираж уже ушли, а ты прям пацанчик».

pablo_derevyankopablo_derevyanko
pablo_derevyanko
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А В ЭТО ВРЕМЯ

Актер Павел Деревянко стал героем граффити в родном Таганроге

В Таганроге художник нарисовал на стене многоэтажного дома портреты звезды сериалов Павла Деревянко ("СуперБобровы", "Домашний арест", "Неваляшка") и «Человека планеты» Сергея Бурлакова. Об этом актер похвастался на своей странице в инстаграме, выложив снимок граффити (подробности)

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Известный актер Павел Деревянко не забывает про малую родину, вот и в августе он нагрянул в родные места, сообщив об этом в Instagram (оно и правильно, поклонники должны получать информацию о своем кумире из первых уст). Судя по снимкам, артист отлично провел время в городе, где родился и вырос. В интервью он часто рассказывает, что регулярно навещает родителей и старшего брата, с которыми очень дружен (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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