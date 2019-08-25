В Таганроге на месте старой медсанчасти ТАНТК им. Бериева открылась современная поликлиника

В Таганроге состоялось открытие медико-санитарной части ТАНТК им. Бериева после капитального ремонта и реконструкции — точнее, это теперь уже не просто медсанчасть, каковой она была прежде, а полноценная, оснащенная по последнему слову медицинской техники, современная поликлиника.

Это означает, что новое оборудование получили кабинеты офтальмолога, оториноларинголога, гинеколога, хирурга, кабинет для занятий ЛФК, появились кардиотренажеры, плюс - аппарат УЗИ, флюрограф, оборудование для физиопроцедур.

Ну и, конечно, раз уж речь идет о медучреждении нового поколения, и ожидать своей очереди к врачу пациентам будет комфортно: там есть и гардероб, и, само собой, регистратура, а в холле установлены информационная экраны и удобная мебель.

Что еще важно: если до реконструкции в медсанчасти работали всего шестеро врачей и два десятка сотрудников среднего и младшего медперсонала, а «узких» специалистов не было (да и не всегда хватало врачей для проведения даже профосмотров работников предприятия), то теперь там втрое больше высококвалифицированных спецов вдвое - сотрудников среднего и младшего медицинского персонала.

В Законодательном собрании, между тем, за всеми этими преобразованиями видят не только улучшение качества медобслуживания, но и заметный шаг вперед в реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Ростовской области.

- Любой национальный проект, в том числе «Здравоохранение», - пояснил принявший участие в открытии поликлиники спикер донского парламента Александр Ищенко, - это не только бюджетное финансирование, а еще и привлечение к его реализации внебюджтных ресурсов - предприятий, бизнеса. Социальная ответственность работодателя за состояние здоровья и условия труда работников – это важный показатель нашей готовности решать задачи, поставленные Президентом России. Перед нами замечательный пример, когда в очень короткие сроки вместо старого, уже утратившего свою комфортность помещения жители Таганрога, работники комплекса имени Бериева получили в свое распоряжение прекрасное здание – светлое, кондиционированное, в котором просто комфортно находиться.

Поликлиника рассчитана на 10 тысяч пациентов. Фото: Владимир Савеленко/пресс-служба ЗС РО

По сути, нынешняя поликлиника ТАНТК им. Бериева позволит не только в полном объеме обеспечить работников предприятия медпомощью на рабочем месте, но и «закрепить» за ней, в рамках обязательного медицинского страхования, обслуживание членов их семей и ветеранов таганрогского авиастроения. Иначе говоря, у заводчан появляется возможность бесплатно получить весь комплекс необходимых медицинских услуг - и первую медико-санитарную помощь, и диагностику, и амбулаторное лечение и реабилитацию, обслуживание на дому по вызову, сезонную вакцинацию и т. д., а также пройти периодический профосмотр, по результатам которого есть возможность получить направление на санаторно-курортное лечение.

И, к слову, посещать поликлинику, мощности которой оцениваются в 10 тысяч пациентов, смогут не только сами работники ТАНТК, но и другие жители Таганрога и Неклиновского района, так что событие действительно большое для этой части региона.

- Прекрасно известно, что медицина будущего – это медицина профилактическая, ориентированная на раннюю диагностику, - подчеркнул Ищенко. - Общеизвестный факт, что болезнь легче предупредить, чем потом лечить. И в этом направлении сейчас в нашей стране делается упор. Именно на это нацелен новый национальный проект в сфере здравоохранения. И мне приятно отметить, что ваш завод идет в ногу со временем, не отстает от тенденций и является примером для многих других предприятий. Особенно для тех, чья деятельность, как и гидроавиация, является «трудным хлебом».

На самом предприятии акцент, тем временем, делают на предоставлении персоналу высокого качества медицинского обслуживания.

- Наряду с производственными обязательствами, гособоронзаказом, взаимодействием с Министерством обороны Российской Федерации, для руководства очень важно здоровье работников, - отметил, в свою очередь, руководитель дирекции спецкомплексов ТАНТК им. Бериева Владимир Карагодин. - Учитывая нынешний уровень оснащения поликлиники, сегодня мы уже говорим, что работник может в любое время обратиться туда, чтобы получить высококлассную медицинскую помощь и заботиться о своем здоровье на высшем уровне. Это главная цель, которую ставило перед собой руководство предприятия.

Добавим, что в рамках визита на ТАНТК им. Бериева председатель ЗС РО принял также участие в традиционной высадке дерева в Елизаветинском парке на территории завода и ознакомился с ходом работ в цехах сборки самолетов-амфибий Бе-200.

НАША СПРАВКА

Медико-санитарная часть на ТАНТК им. Бериева функционировала с 1959 года, однако последний косметический ремонт был проведен в середине 70-х годов прошлого века. В январе текущего года, по решению гендиректора предприятия Юрия Грудинина, начались работы по капремонту здания, в том числе полностью заменены инженерные коммуникации, а также работы по переоборудованию и переоснащению медицинского учреждения.