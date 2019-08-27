Ростовская аферистка обманула богачей-яхтсменов на 12 миллионов рублей

Пустые рассказы о перспективах развития несуществующего бизнеса принесли предприимчивой ростовчанке миллионы. Любовь Борисова (Прим. имя изменено) кинула на деньги учеников школы по вождению яхт. Среди потерпевших - депутаты, чиновники, крупные бизнесмены. Более того, 37-летняя блондинка обманула мужа и даже собственных родителей.

С будущими жертвами женщина знакомилась просто: Любовь открыла образовательный центр, в котором обучала водить яхты. Обеспеченные ростовчане приходили в яхт-школу, но давать ученикам знания никто не спешил. Занятия проводились исключительно на бумаге, а документы об обучении выдавались за деньги.

- Права на управление яхтой стоили 25 тысяч рублей. А если не приходить на экзамен, то 50 тысяч рублей. Для получения документов злоумышленница использовала свои связи в нужных ведомствах, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Ростов» источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника издания, в яхт-школе женщина знакомилась со статусными людьми и втиралась к ним в доверие, после чего она брала у них взаймы один — два миллиона рублей. Всем рассказывала одну и ту же историю: якобы она собирается выкупить станичную аптеку, которая приносит в месяц 250 тысяч рублей прибыли, и с этих денег отдавать долг.

- Ей все верили. На эту удочку попались хозяин большой свалки в Ростове, директор крупного торгового центра, депутат и даже бывший полицейский из УЭБиПК, - рассказал собеседник издания.

Было все время мало

Женщина постоянно искала деньги. Она занимала их у своих богатых учеников, случайных знакомых, мужа, родственников и банков. Дошло до того, что Любовь заложила дом родителей. Теперь новый собственник в любой момент может выселить на улицу мать, отца, семилетнего сына и парализованную бабушку ростовчанки.

Но судьба близких, судя по всему, не особо беспокоила бизнес-леди. Родственникам Любовь не помогла ничем. Расплачиваться по долгам заемщицы-миллионерши приходится теперь ее небогатым родителям, которые проживают в станице в одном из районов области и воспитывают ее ребенка.

Один из потерпевших от действий аферистки рассказал, что женщина была очень убедительна. Даже зная о ее судимости за коммерческий подкуп в 2015 году, многие ей верили и несли крупные суммы.

Сейчас организатор школы управления яхтами должна крупные суммы 20 ростовчанам. Сумма общего долга перед ними составляет более 12 миллионов рублей.

Потерпевшие обратились с жалобой в суд.

- Дело злоумышленницы слушалось в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону. Женщину приговорили к 5,5 годам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч рублей за коммерческий подкуп (ст. 204) при оформлении документов на право управления водным транспортом. Но на этом разбирательства не закончены.

Обманутые люди намерены судиться с ростовчанкой. Фото: читатель "Комсомольской правды-Ростов"

Собеседник издания также отметил, что, несмотря на то, что суд удовлетворил иски, своих денег потерпевшие не увидели, так как расчетные счета Любови оказались пусты.

Обманутые люди не могут вернуть свои средства даже через суд из-за того, что счета ростовчанки пусты, а в собственности нет ничего.

Люди, у которых женщина занимала деньги миллионами и сотнями тысяч рублей, намерены судиться дальше.