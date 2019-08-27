Под Ростовом пьяный водитель с пистолетом угнал эвакуатор, который увез его машину на штрафстоянку

Житель Азова за несколько часов стал фигурантом уголовного и административных дел. Поначалу он спровоцировал (обстоятельства уточняются) аварию, будучи на трассе — врезался в «КамАЗ», удар был такой силы, что иномарку отбросило на другой грузовик. Когда на место приехали автоинспекторы, чтобы разобраться в ситуации, они заподозрили водителя легковушки в пьянстве. Но тот от прохождения медосмотра отказался, бдительно следя за манипуляциями с его разбитым авто.

- Полицейские отстранили 34-летнего мужчину от управления транспортным средством, а его автомобиль был эвакуирован на штрафную стоянку в Азов, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

Мужчина на такси поехал следом. Он появился на стоянке, когда его машину стали спускать на землю, достал пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. Спорить с ним никто не стал.

- Угрожая применением оружия, он потребовал водителя эвакуатора сесть за руль и поехать в том направлении, в котором скажет правонарушитель, - пояснили в полиции. - Мужчины приехали в один из гаражных кооперативов города Азова, однако их увидел сторож и вызвал сотрудников полиции.

К слову, в отделе внутренних дел водитель продолжил активно защищать себя и свой автомобиль, согласно неофициальным данным, он попытался «договориться» со стражами порядка. Официально эти сведения пока не подтверждены. Известно, что в отношении гражданина возбудили уголовное дело по факту угона эвакуатора. Дебошир задержан на трое суток.

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