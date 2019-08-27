Как изменят развязку у Батайска на южном подъезде

Дорожники решили проблему с батайской развязкой на подъезде к Ростову-на-Дону, где возникают постоянные пробки. Они разработали проект реконструкции дороги протяженностью три километра, которая должна спасти ситуацию. Помимо расширения пойменного моста на четыре полосы, планируют построить эстакаду над южным подъездом, по которой будет уходить транзитный транспорт (см. схему). Работы затронут и проходящий под ним съезд к автозаправочной станции (у «Тачанки») - его немного передвинут к Батайску, но он также останется под трассой. На автодороге зеркально к существующей построят новую разворотную эстакаду.

Соответственно, есть две новости - хорошая и не очень. На этой неделе на участке стартовали геодезические работы, появились соответствующие знаки, дорожники уже начали обустраивать строительную площадку; вторая - из-за начала реконструкции ожидаются большие пробки.

Схема решения транспортных заторов, от которых никуда не деться, будет такой же, как при ремонте Ворошиловского моста, где сначала построили новый, на который перевели автомобильные потоки, после чего уже взялись за старый.

Новая схема развязкиФото: Кирилл Боярчук

- Работы по реконструкции планируем проводить без перерыва транспортного сообщения, - пояснили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. - В ближайший год схема движения на участке не изменится. Только по окончании работ по строительству новой части пойменного моста и подходов к нему мы сможем перенаправить на них движение и заняться реконструкцией существующего сооружения и самой трассы.

В итоге за рекордные сроки - до 2023 года - участок южного подъезда от «Тачанки» до батайской развязки, который в народе называют проклятым из-за большого числа аварий, должен кардинально измениться. Он станет восьмиполосным, добавят освещение и барьерное ограждение между потоками, которое не позволит впредь автомобилям выскакивать на встречную полосу. Общая стоимость реконструкции всего южного подъезда обойдется в сумму, превышающую шесть миллиардов рублей.

НАША СПРАВКА

Весной прошлого года в эксплуатацию был сдан участок со 2 по 4 километр Южного подъезда. Дорогу расширили с 4 до 8 полос движения, построили 6-полосный пойменный мост, две эстакад на въезд и выезд из города со стороны Сиверса, а также разворотную эстакаду. Дорожники говорят, что активно использовали современные технологии. Так, при устройстве земляного полотна и дорожной одежды техника была оборудована спутниковой системой 3D-нивелирования, обеспечивающей высокую точность производства работ. Для гидроизоляции и стабилизации земляного полотна применялся геотекстиль, а для усиления асфальтобетонного покрытия и насыпи основания - геосетка.