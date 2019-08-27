2019-08-27T16:57:01+03:00
Общество

Как изменят развязку у Батайска на южном подъезде

Дорожники расширят пойменный мост и добавят эстакаду [схема]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Реконструкция второго участка уже началась. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.Реконструкция второго участка уже началась. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
Изменить размер текста:

Дорожники решили проблему с батайской развязкой на подъезде к Ростову-на-Дону, где возникают постоянные пробки. Они разработали проект реконструкции дороги протяженностью три километра, которая должна спасти ситуацию. Помимо расширения пойменного моста на четыре полосы, планируют построить эстакаду над южным подъездом, по которой будет уходить транзитный транспорт (см. схему). Работы затронут и проходящий под ним съезд к автозаправочной станции (у «Тачанки») - его немного передвинут к Батайску, но он также останется под трассой. На автодороге зеркально к существующей построят новую разворотную эстакаду.

Соответственно, есть две новости - хорошая и не очень. На этой неделе на участке стартовали геодезические работы, появились соответствующие знаки, дорожники уже начали обустраивать строительную площадку; вторая - из-за начала реконструкции ожидаются большие пробки.

Схема решения транспортных заторов, от которых никуда не деться, будет такой же, как при ремонте Ворошиловского моста, где сначала построили новый, на который перевели автомобильные потоки, после чего уже взялись за старый.

Новая схема развязки Фото: Кирилл Боярчук

Новая схема развязкиФото: Кирилл Боярчук

- Работы по реконструкции планируем проводить без перерыва транспортного сообщения, - пояснили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. - В ближайший год схема движения на участке не изменится. Только по окончании работ по строительству новой части пойменного моста и подходов к нему мы сможем перенаправить на них движение и заняться реконструкцией существующего сооружения и самой трассы.

В итоге за рекордные сроки - до 2023 года - участок южного подъезда от «Тачанки» до батайской развязки, который в народе называют проклятым из-за большого числа аварий, должен кардинально измениться. Он станет восьмиполосным, добавят освещение и барьерное ограждение между потоками, которое не позволит впредь автомобилям выскакивать на встречную полосу. Общая стоимость реконструкции всего южного подъезда обойдется в сумму, превышающую шесть миллиардов рублей.

НАША СПРАВКА

Весной прошлого года в эксплуатацию был сдан участок со 2 по 4 километр Южного подъезда. Дорогу расширили с 4 до 8 полос движения, построили 6-полосный пойменный мост, две эстакад на въезд и выезд из города со стороны Сиверса, а также разворотную эстакаду. Дорожники говорят, что активно использовали современные технологии. Так, при устройстве земляного полотна и дорожной одежды техника была оборудована спутниковой системой 3D-нивелирования, обеспечивающей высокую точность производства работ. Для гидроизоляции и стабилизации земляного полотна применялся геотекстиль, а для усиления асфальтобетонного покрытия и насыпи основания - геосетка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В зоопарке Ростова-на-Дону появились на свет капибары
На проект реконструкции стадиона «Труд» и строительства Дворца спорта выделили почти 27 млн рублей
МЧС: чрезвычайная пожароопасность в Ростовской области сохранится до конца лета
«Ростов-Арена» стала самым посещаемым стадионом седьмого тура РПЛ
Ростовчанин завоевал бронзу на чемпионате мира по гребле на байдарках
Экс-заммэра Ростова-на-Дону, отвечавший за транспортную реформу, стал руководителем Лазаревского района Сочи
На парковке в «Платове» появятся места для инвалидов
В «БКС Брокер» знают, для чего нужна инвестиционная стратегия
«Простите, прощайте»: в Ростовской области девятиклассник покончил с собой
Банк УРАЛСИБ выступил стратегическим партнером IX Ежегодной выставки-ярмарки «Дон - ЭКСПО 2019»
В Ростове-на-Дону на трех улицах изменится схема движения транспорта
В Ростов из Калининграда переехал орангутанг Цезарь
Ростовчанин отправится в колонию на четыре года за ограбление двух отделений банка
Губернатор раскритиковал состояние парков в Ростове-на-Дону
Водитель грузовика погиб при столкновении с многоэтажкой в Ростовской области
Ростовчанин предложил установить кнопочные светофоры на Шолохова
Бывший замглавы Константиновского района осужден на пять лет за взятку
Дворовые пацаны из 90-х: Баста рассказал о школьном друге
Три человека пострадали в аварии с трактором на трассе в Ростовской области
Пропавшую ростовчанку нашли спустя неделю
В центре Ростова-на-Дону толпа мужчин устроила массовую драку
Полузащитника ФК «Ростов» Алексея Ионова вызвали в сборную России