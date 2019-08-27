2019-08-27T23:11:56+03:00
Общество

Зарево видно издалека: под Ростовом тушат крупный пожар в поле

Сухая трава горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Огнеборцы тушат пожар почти уже пять часов. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской областиОгнеборцы тушат пожар почти уже пять часов. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области
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Во вторник, 27 августа, на северо-восточной окраине Батайска произошел крупный ландшафтный пожар на площади полторы тысячи квадратных метров.

В поле загорелся сухой камыш. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

В поле загорелся сухой камыш. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

- Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 17:50. На место выехали 55 человек и 16 единиц техники, но уже около 19:00 группировку увеличили до 67 человек и 19 единиц техники. Спустя два часа в ликвидации участвуют 82 сотрудника и 25 единиц техники. Пожару присвоен второй ранг, - рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

На место прибыл пожарный поезд. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

На место прибыл пожарный поезд. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

По их словам, угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Работа по ликвидации возгорания осложняется тем, что пожар вспыхнул в труднодоступной местности.

Пожарным осталось потушить 2 очага возгорания. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

Пожарным осталось потушить 2 очага возгорания. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

Спасателям предстоит потушить два очага пожара: 300 и 600 метров. Для тушения огня задействован пожарный поезд и специальный квадроцикл, предназначенный для поездок в труднодоступных местах.

Столб черного дыма виднелся издалека. Фото: читатель "Комсомольской правды-Ростов"

Столб черного дыма виднелся издалека. Фото: читатель "Комсомольской правды-Ростов"

ИСТОЧНИК KP.RU

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