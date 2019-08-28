Страх и слезы: В элитной ростовской многоэтажке сорвался в шахту лифт с женщиной и ребенком

В элитном доме жилого комплекса «Миллениум», расположенном на улице Текучева, 2, кабина лифта сорвалась во время поездки няни с маленькой девочкой, которые направлялись на прогулку.

- Я вызвала лифт на третий этаж, закатила коляску, и мы поехали на первый. Там кабина остановилась, но двери не открылись, потом был резкий щелчок, кабину тряхануло и лифт на скорости полетел вниз. Мы падали! К счастью, ребенок не пострадал, а у меня после резкой остановки заболела спина, - рассказала Елена К. (Прим.ред - имя изменено) «Комсомольской правде-Ростов».

По какой-то причине кабина лифта сорвалась этажом ниже запланированного и зависла в воздухе.

В это время мама ребенка находилась неподалеку. Перепуганная беременная женщина начала звонить няне, но ее телефон был недоступен из-за того, что кабина оказалась на подземной парковке.

- Что я пережила - не передать! Я начала звонить в управляющую компанию, в организацию, обслуживающую лифт, в аварийку и даже в МЧС. В нашем элитном доме на 800 квартир не оказалось человека, который может прийти на помощь в этой ситуации. Спустя 50 минут прислали каких-то специалистов с Красноармейской. Они разжали двери и вытащили няню с ребенком, потом мы поехали в травмпункт, - рассказала жительница дома Марина С. (Прим.ред - имя изменено)

Пострадавшие провели в лифте 50 минут. Фото: читатель "Комсомольской правды-Ростов"

По словам ростовчанки, лифт осматривали специалисты. Во время обследования выяснилось, что оборвались ремни. Но в управляющей компании эту информацию опровергают.

- Это просто какой-то бред! Привод двери заборохлил, лифт остановился, поэтому ремень выскочил, но никакой опасности не было. Спустя 25 минут на место уже приехали сотрудники «СоюзЛифтМонтажа», которые обслуживают лифт в этом доме, и вытащили няню и ребенка, - прокомментировал директор управляющей компании «ПЭК» Всеволод Жданов.

У пострадавших — другая версия. Их слова подтверждаются медицинским диагнозом, который поставили в больнице няне ребенка. У женщины выявили перенапряжение мышечно-связочного аппарата. В течение месяца ей придется проходить курс лечения с использованием обезболивающих препаратов.

Мама и няня ребенка намерены судиться с управляющей компанией за причинение вреда здоровью и требовать также компенсацию морального ущерба. Потерпевшие считают, что организация недобросовестно выполняет работу, за это «ПЭК» (управляющая компания – прим. ред.) должен ответить по закону.