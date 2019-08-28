Казаки хотят заменить памятник Платову в Новочеркасске на новый, соответствующий «масштабу личности» атамана

Атаман Всевеликого войска Донского, первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров рассказал, как казачество собирается встречать 2020-й – год «пяти юбилеев», когда будет отмечаться и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и 450-летие служения донских казаков Российскому государству, и 215-летие со дня основания донским атаманом М.И. Платовым города Новочеркасска, и 100-летие исхода донских казаков в эмиграцию, и 30-летие казачьего возрождения на Дону.

Итак – вот наиболее интересные, на наш взгляд, комментарии Виктора Гончарова...

…О ПАМЯТНЫХ ДАТАХ

- День российского казачества был учрежден в 2010-м по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, он приурочен ко Дню Донской иконы Божией Матери. Кстати, в истории Дона праздновалось только 300-летие служения донских казаков Российскому государству, тогда, в 1870-м, Новочеркасск посетил наследник престола, будущий император Александр III. В 1970-м, когда должны были отмечать 400-летие, наш знаменитый земляк, писатель Михаил Шолохов, направил письмо генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу, после чего был учрежден Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник, который, кстати, в 2020 году тоже отмечает полувековой юбилей. Но дата (отсчета служения казаков России) не отмечалась. Иначе говоря, в в следующем году мы по-настоящему отметим эту важную веху в истории Дона и России впервые за сто лет. В рамках этого празднования также у нас в шестой раз пройдет Всемирный конгресс казаков. Кроме того, разумеется, запланирован комплекс мероприятий в рамках 75-летия Великой Победы - в частности, и конный переход по местам боев 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса, и ставшие традиционными Шермиции, и многочисленные этнокультурные и фольклорные праздники.

...О ВСЕРОССИЙСКОМ КАЗАЧЬЕМ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ВЛИЯНИИ НА ВОЙСКО ДОНСКОЕ

- Учредителями Всероссийского казачьего общества (ВКО) стали все войсковые казачьи общества современной России. В Москве будет создан его штаб, которому предстоит взаимодействовать с федеральными органами власти в части организации госслужбы. На сегодняшний день на территории четырех субъектов РФ действует без малого четыре сотни казачьих обществ, которые объединяют более 33,5 тысячи казаков. Но в разных регионах по-разному воспринимается государственная служба. Поэтому мы ждем начала работы штаба ВКО, а также тех изменений в законодательстве, которые позволили бы более активно привлекать казаков к несению госслужбы. В Ростовской области, например, на постоянной несут службу казачьи дружины по охране общественного порядка, казаки привлекаются к природоохранной деятельности, профилактике и тушению природных пожаров. В рамках эксперимента Минобороны и Всевеликого войска Донского создана казачья рота территориальной обороны штатной численностью 125 человек.

...О МОНУМЕНТАХ ВЫДАЮЩИМСЯ ЛЮДЯМ

- Такие вопросы у нас обсуждаются на войсковом Историческом совете. Я лично считаю, что казаки могли бы взять на себя вопрос создания памятника актрисе Элине Быстрицкой (сыграла роль Аксиньи в эпопее «Тихий Дон» по роману Михаила Шолохова. – прим. ред.). Но на данный момент подобной инициативы в адрес совета не поступало. Появится – мы, естественно, ее рассмотрим. При этом у нас в планах есть замена памятника атаману Матвею Ивановичу Платову на площади Ермака в Новочеркасске – правда, без привязки к какой-то дате или событию. Имеется понимание, что тот монумент, который сейчас установлен перед Собором, не соответствует масштабу личности атамана и самой площади Ермака, не соответствует Вознесенскому Войсковому собору и вообще выбивается из того архитектурного ансамбля, который там сегодня есть. Вообще этот памятник готовился изначально для установки в Старочеркасской станице, где он был бы более уместным. Существующее положение необходимо поправить, установив там достойный монумент. А нынешняя скульптура будет установлена в Старочеркасской, как это и планировалось когда-то. Но, подчеркну, это не дешево и не быстро.

Виктор Гончаров ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции. Фото: пресс-служба ВКО "Всевеликое войско Донское"

...О КАЗАЧЬЕМ ОБРАЗОВАНИИ

- Думаю, система казачьего образования близка к идеалу, она включает все звенья – детский сад, школу, кадетский корпус, среднее специальное и высшее учебное заведение. А ЮРГПУ (НПИ) реализуется казачий этнокультурный компонент, создана казачья сотня из числа студентов Военного института. По завершении учебы им присваивается лейтенантское звание и казачий чин хорунжего.

...О РЕЕСТРОВЫХ И НЕРЕЕСТРОВЫХ КАЗАКАХ

- Мы понимаем, что различные политические силы хотели бы втянуть казаков в орбиту своего влияния, чтобы сделать какой-то скандал или провокацию. Это происходит еще с начала 90-х. Есть глубокоуважаемые мной казачьи сообщества, не имеющие отношение к реестру казачьих обществ в РФ, но которые занимаются сохранением истории и культуры донских казаков. А есть те, которые не прочь быть использованными в политических целях. Сегодняшняя модель взаимодействия войска, власти и общества очень простая: хочешь служить Отечеству – иди в реестр, не хочешь – не служи, работай на земле, занимайся сохранением культуры, традиций и истории казаков. Но вот этот третий путь, то есть - быть орудием в руках каких-то политических сил, мне не понятен, полезным его для самих казаков я назвать тоже не могу. Жаль, что казаки позволяют себя использовать. Но, повторюсь, с казачьими организациями, с казачьей общественностью, которая не принадлежит к реестру, мы как работали, так и будем работать.