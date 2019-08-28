Спикер донского парламента: в Таганроге открывается новая школа, остальные будут отремонтированы

Накануне, 27 августа, в Таганроге состоялась областная конференция работников образования. Она была посвящена наступающему учебному году и актуальным вопросам, которые волнуют директоров и учителей школ. В первую очередь это реализация проекта «Образование», модернизация зданий учебных учреждений. В связи с тем, что Таганрог является одним из ключевых с точки зрения образовательного потенциала, в конференции принял участие председатель Законодательного Собрания. Во время общения с учителями он обсудил приоритетные направления, которые поставлены перед законодательной и исполнительной властями донского региона.

– Совершенно очевидно, что таганрогским школам, учреждениям внеклассного образования нужна поддержка, как федерального, так и областного уровня, - пояснил Александр Ищенко. - Многие школы нуждаются в ремонте, необходимо обновлять и методические пособия, и мебель, что-то строить, реконструировать. Нужно особое внимание уделить спортивным залам, спортивным площадкам. И самостоятельно с этими задачами городским властям не справиться, потому региональная поддержка образовательной системы Таганрога будет увеличена.

Так, в нынешнем году должно завершиться строительство новой школы на 1300 мест, уже введен в эксплуатацию новый детский сад, три находятся на стадии проектирования.

В Таганроге состоялась областная конференция работников образования. Фото: пресс-служба ЗСРО

Еще одна хорошая новость - месяц назад на заседании Законодательного Собрания по инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева поправками в областной бюджет были добавлены 1,4 млрд рублей на заработную плату учителям, работникам дошкольных учреждений и воспитателям. Ранее были введены дополнительные меры социальной поддержки и стимулирования педагогов, участвующих в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.

Донские депутаты также стали инициаторами ряда предложений по совершенствованию системы образования. В частности, член Совета Федерации от Законодательного Собрания Ростовской области Ирины Рукавишниковой вышла с инициативной о запрете на федеральном уровне расширения перечня отчетности преподавателей средней и высшей школы. Был проведен опрос российских педагогов, который показал, что большинство выступает за четкую регламентацию. С учетом мнения педагогического сообщества предлагается оставить всего четыре вида отчетных документов в списке обязательной отчетности педагогов общеобразовательных школ. Это – электронный дневник, электронный журнал, поурочный план и календарно-тематический план занятий.

Во время конференции Александр Ищенко обсудил с учителями актуальные вопросы. Фото: пресс-служба ЗСРО

- Необходимость изменения подходов очевидна: учитель, в первую очередь, должен учить, - подчеркнул Александр Ищенко. - А это значит, постоянно расти в профессиональном плане, развиваться, творчески подходить к подаче материала, разрабатывать новые методики обучения. Именно для этого федеральные законодатели хотят освободить учителей от бумажной волокиты. Сейчас проект федерального закона находится на рассмотрении Государственной Думы. Приглашаю вас к обсуждению этого важного для каждого учителя документа. Законодательное Собрание готово быть проводником вашей профессиональной позиции при рассмотрении проекта закона в Государственной Думе.

Отдельно спикер донского парламента остановился на вопросах инклюзивного образования детей-инвалидов. Будучи инициатором регионального проекта «Особенное детство», который призван обеспечить системную поддержку юных дончан с ограниченными возможностями здоровья, Александр Ищенко обратил внимание на специальную подготовку педагогов, применение современных методов обучения и социализации «особенных» детей.

В завершении выступления спикер донского парламента поздравил работников образования с наступающим новым учебным годом и вручил лучшим педагогам поощрения Законодательного Собрания.

ВАЖНО!

В Таганроге работают 30 школ, 59 детских садов и 5 учреждений дополнительного образования, в которых трудятся почти 3 000 педагогов. В текущем году 16 выпускников общеобразовательных школ города по итогам единого государственного экзамена набрали 100 баллов. 56 учеников стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады, а один – призером федерального этапа Всероссийской олимпиады по физике и астрономии и по экономике. 1 сентября новый учебный год начнется для 26,5 тысяч таганрогских школьников и 12,5 тысяч дошколят.