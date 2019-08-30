Хотят быть юристами и программистами: ЮФУ подвел предварительные итоги приемной компании

Накануне нового учебного года в Южном федеральном университете подвели предварительные итоги приемной компании нынешнего года. На большой пресс-конференции врио ректора ЮФУ Инна Шевченко ответила на вопросы журналистов ведущих средств массовой информации.

- Студентами университета в 2019 году стали около 7 тысяч человек по всем направлениям подготовки, - рассказала Инна Шевченко. - В настоящее время закрыт прием на программы бакалавриата и специалитета, завершается набор в магистратуру. Что касается аспирантуры, то прием еще продолжается. Университет продолжает трансформироваться в вуз магистерско-аспирантского типа. На программы магистратуры и аспирантуры в этом году будут зачислены около трех тысяч студентов. Отмечу, что мы стремимся дать абитуриенту возможность выбора образовательных программ, которые в полной мере будут отвечать его профессиональным предпочтениям, формировать навыки для так называемых «профессий будущего».

При этом вуз сохраняет баланс между основными направлениями подготовки — инженерными, естественнонаучными, архитектурными и педагогическими специальностями.

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ХОТЯТ БЫТЬ ЮРИСТАМИ, ПРОГРАММИСТАМИ И ЖУРНАЛИСТАМИ

Средний проходной балл по университету вырос на 1,5 балла. Если в прошлом году он составлял 74,23, то в 2019 – 75,9 баллов. Наибольший проходной балл оказался на направлении юриспруденции (90 баллов), на втором месте - международные отношения (89 баллов), на третьем – филология (86 баллов).

Больше всего заявлений было подано на факультеты, где проводят обучение по специальностям, связанным с информатикой, вычислительной техникой, коммуникационными системами, также популярны у абитуриентов психология, перевод и переводоведение. Инна Шевченко отметила, что появилась тенденция к увеличению интереса к социальным профессиям, философии, политологии, истории. Среди абитуриентов много ребят, которые проявили себя во время обучения в школе, имеют индивидуальные достижения в спорте, творчестве, науке.

- К нам поступило около 100 человек со 100 баллами или результатами, приравненных к ним, - добавила Инна Шевченко.

ПРИЕХАЛИ ИЗ МАКЕДОНИИ И БОЛГАРИИ

Традиционно большой интерес высказали иностранные абитуриенты. В этом году будут зачислены около 1000 граждан стран Европы, Азии, Америки. География набора значительно расширилась, в частности, студентами ЮФУ стали граждане не только давних стран-партнеров университета (страны Иберо-Америки и СНГ), но и Европы – Германии, Греции, Македонии, Болгарии, большое количество абитуриентов приехали из Китая и Кореи. Стоит отметить, что определяющим фактором в поступлении иностранных студентов является не политическая обстановка, а знание языка, на котором идет обучение. В ЮФУ серьезно расширили линейку программ для магистратуры на иностранных языках, что привлекает не только иностранных студентов, но и российских.

Спрос также объясняется активной деятельностью Южного федерального университета, его миссией, связанной с участием в международных программах, продвижением своего научно-образовательного продукта на мировой площадке и, естественно, внедрением новых программ и технологий.

- Среди новых образовательных программ бакалавриата и специалитета, набор на которые был открыт в 2019 году, - конструирование и технология электронных средств, автоматизация технологических процессов и производств, бизнес-информатика, применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения, - пояснила Инна Шевченко. - Для магистратуры были созданы образовательные программы, которые включают в себя большой блок, связанный с онлайн-обучением с использованием методических и учебных ресурсов ведущих университетов России и мира и того онлайн-контента, который предлагает сегодня ЮФУ для университетов-партнёров. Также в этом году 11 международных и междисциплинарных программ по магистратуре будут читаться на иностранном языке.

Отвечая на вопросы журналистов, Инна Шевченко отметила, что в этой приемной кампании было уделено особое внимание возможности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в частности, через механизмы распределения квоты по целевому обучению, поддержку социальных стипендий и прочих решений.

- Это поможет студентам чувствовать себя комфортно в соответствии с той профессиональной траекторией, которую они выбрали, - подчеркнула Инна Шевченко.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЮФУ вошел в список лучших университетов мира по версии CWUR

Еще одна хорошая новость нынешнего лета: по версии центра всемирного рейтинга университетов (The Center for World University Rankings, CWUR) Южный федеральный университет занял 14 место среди вузов России, а также 1489 место в международном рейтинге.

Напомним, CWUR является крупнейшим академическим рейтингом мировых университетов. Университеты-участники оцениваются по семи объективным показателям (число международных престижных премий, наград и медалей, научных работ, востребованность выпускников на рынке и пр.).