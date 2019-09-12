Экс-участница «Дома-2» Марина Мексика заявила, что рожать будет в Европе

И все-таки инста-красотка Марина Мексика (она же Марина Черкасова из Ростова-на-Дону) интригантка. 24-летняя блогерша отправилась отдыхать в Турцию, откуда постит снимки на радость подписчикам, демонстрируя отличную фигуру и татуировки. Пока она «выгуляла» пару купальников, но, зная красавицу, все еще впереди. Большого количества лайков девушке показалось мало, она неожиданно подняла тему рождения ребенка. Сходу, не предупреждая, не демонстрируя даже потенциального отца.

- Знаете что? Почему-то именно вчера, когда я лежала у моря, в мою голову залетела мысль о том, что я хочу завести детей только когда перееду в Европу, - написала Марина. - Я безумно люблю Москву и у меня на нее огромные планы, но малыш у меня появится в другой стране.

ms.mexika Знаете что? Почему-то именно вчера, когда я лежала у моря, в мою голову залетела мысль

Запутала Марина подписчиков настолько, что одни кинулись ее поздравлять, другие заметили «пополневший» животик, третьи просто стали хаять ее татуировки: (авторский стиль и пунктуация сохранены) «Животик как будто в положении», «Перефотошопила, в следующий раз вообще как кентавр будет на фотр», «Ах, красивая девушка! Да будет Так как чувствуешь», «Ты чего там такое куришь?».

ms.mexika Смотри и повинуйся

ms.mexika Девочки и мальчики,напишите число,которое по вашему мнению не должно превышать количество половых партнеров у девушки до 25 лет?) #photography by @afi_di

Напомним, Марина 24 года, она родом из Ростовской области, но уже больше пяти лет покоряет Москву, засветилась в нескольких проектах, активный блогер, занимается вокалом и берет уроки телевизионного мастерства. На своей странице иногда пытается философствовать, но, объективности ради стоит отметить, что лайки все-таки собирают ее снимки в купальнике или нижнем белье.

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