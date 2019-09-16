2019-09-16T17:10:53+03:00
Общество

Стартовал фотоконкурс «Гордись семьей, Ростов!»

Присылайте фото, на котором вы счастливы с самыми близкими людьми, и выигрывайте призы!
Наталья ВЕСНИНА
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Фото: медицинский центр «Семья»Фото: медицинский центр «Семья»
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Дочка делает первые шаги, а вы держите ее руку, или учите сына кататься на велосипеде; вся семья веселится на даче или берегу моря; бабушки, дедушки, родители и дети собрались для одной большой фотографии; жених и невеста принимают поздравления от родных на своей свадьбе; вы провели красивую осеннюю или новогоднюю семейную фотосессию - у каждого из нас в семейном альбоме есть фотографии, от которых становится тепло и радостно на душе.

Поделитесь позитивом - пришлите такие кадры на наш фотоконкурс!

Принять участие в конкурсе могут все желающие, независимо от возраста. На конкурс принимаются семейные фотографии (как недавние, так и из семейного архива). Выбирайте фото, которое вам больше всего нравится, и присылайте для участия в конкурсе!

Выбирайте фото, которое вам больше всего нравится, присылайте для участия в конкурсе! И выигрывайте призы от генерального партнера – медицинского центра «Семья»

Конкурс продлится до 12 декабря.

Загрузить и уточнить подробности можно по ссылке: https://www.rostov.kp.ru/daily/27026.5/4090026/

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