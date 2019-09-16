2019-09-16T22:34:15+03:00
Общество

ФК «Ростов» обыграл «Ахмат»

Желто-синие улучшили свои позиции в турнирной таблице
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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В понедельник, 16 сентября, состоялся матч девятого тура премьер-лиги. «Ростов» принял на домашнем стадионе чеченский «Ахмат». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В первом тайме удача была на стороне чеченской команды. Ростовчане неоднократно пытались забить гол, но им это так и не удалось. А вот футболист «Ахмата» Одисе Роши забил гол желто-синим на 19-ой минуте.

Первый гол в ворота противников отправил 27-летний полузащитник Хорен Байрамян на 55 минуте. Таким образом, желто-синие сравняли счет.

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Байрамян!!!
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Неожиданный мяч в ворота противников смог забить 22-летний Матиас Норман на 66-ой минуте матча.

ФК "Ростов" в турнирной таблице поднялася на третье место, заработав 20 очков за девять туров, встав в один ряд с "Краснодаром" и питерским "Зенитом". "Ахмат" занял 12-ю строчку с результатом 8 очков.

Этот футбольный матч на стадионе «Ростов-Арена» посмотрели более 28 тысячи человек.

Стоит отметить, что лучшим игроком матча признали полузащитника «Ростова» Матиаса Нормана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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