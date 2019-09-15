2019-09-15T11:39:13+03:00
Общество

«Мисс Ростов-на-Дону» 2019: самой красивой девушкой признали 18-летнюю Софию Мизерную

Красавица родом из Таганрога, но учится в донской столице
Ольга КУПОРОВА
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София родом из Таганрога. Фото: соцсетиСофия родом из Таганрога. Фото: соцсети
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Стали известны результаты самого красивого состязания года, который, по традиции, проходил накануне юбилейных торжеств. В конкурсе на титул самой обаятельной и привлекательной ростовчанки победила будущий преподаватель София Мизерная.

Умница и красавица родом из Таганрога, но уже два года живет в Ростове-на-Дону, где получает высшее образование. Девушка учится в Донском педагогическом колледже по специальности «Физическая культура», профессионально занималась художественной и эстетической гимнастикой. И, в частности, в составе сборной России выиграли с командой Чемпионат мира по эстетической гимнастике в 2018 году в Будапеште.

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«Комсомолка» познакомилась с Софией, когда она в мае стала «Miss Supermodel Universal 2019». Вот, что тогда девушка рассказала о себе:

- Сейчас всю себя посвящаю модельному бизнесу и конкурсам красоты. Я живу этим, мне это безумно нравится и хочу продолжать этим заниматься.

Что касается остальных номинаций, то «Красавицей Юга России» стала Анастасия Новичкову, «Донской красавицей» - Оксана Рябыш, «Ростовской красавицей» - Александра Волова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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