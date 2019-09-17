2019-09-17T09:34:31+03:00
Общество

Безопасность: дети в квартире и на кухне

Как рассказать детям о правилах обращения с газовыми приборами
Наталья ВЕСНИНА
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Безопасность: дети в квартире и на кухнеБезопасность: дети в квартире и на кухнеФото: Илья БОГОМОЛОВ
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Природный газ - это фактически то же взрывчатое вещество. И, поскольку находится практически в каждой квартире и доступно каждому человеку, очень опасное. А нарушения правил использования этого вида топлива зачастую приводят к большой беде.

Всегда надо помнить, что, когда взрослые уходят на работу, хозяевами в доме остаются дети. И очень важно научить их правильно обращаться с газовыми приборами и реагировать на опасные ситуации.

Безопасность: дети в квартире и на кухне Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Безопасность: дети в квартире и на кухнеФото: Илья БОГОМОЛОВ

ВАЖНО!

1. Объясните маленькому ребенку, что без необходимости к газовой плите подходить не надо. Газ - это всегда опасно, а дотронувшись до плиты, можно получить ожог.

2. Нельзя оставлять включенной газовую плиту без присмотра в доме с дошколятами. Маленькие дети опасности не осознают.

3. Детей с 7 лет уже можно учить пользоваться плитой. Сначала под присмотром родителей и только потом самостоятельно. При этом обязательно расскажите про опасность утечки газа.

4. Если на кухне появился неприятный запах, ребенок должен знать его причину. Важно научить его правильно реагировать на появление запаха и проверять, не погасла ли горелка.

5. Расскажите ребенку, что, если пламя потухло, спички зажигать категорически нельзя, также нельзя включать электроприборы. А нужно открыть окно, выйти из помещения и только от соседей или с улицы позвонить взрослым.

6. Постарайтесь рассказывать об опасности газа четко и понятно, но без навязывания лишних страхов. Маленький человек должен понимать, что газ опасен, но послушен.

Не забывайте и сами о правилах пользования газовыми приборами - не ремонтируйте их самостоятельно, проверяйте дымоходы в снежную погоду, не заклеивайте вентиляционные каналы, не пользуйтесь кухней, как спальней, не передвигайте самостоятельно газовую технику. И, если почувствовали запах газа, срочно звоните по номеру 104.

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