Отключения света в Ростове-на-Дону на неделю 17-22 сентября 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, электричество будут отключать в дневное время. Речь идет о плановых отключениях в домах и офисах, расположенных в разных районах донской столицы. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не бедует электричества в Ростове-на-Дону*

17 сентября до 12:00:

- пос. Верхнетемерницкий: ул. Венеры 34-46; ул. Обсерваторная; пер. Дивный; пер. Ясный; пер. Звездный; пер. Лунный.

17 сентября до 13:00:

- ул. Обороны 35-51, 32-40; ул. Тургеневская 23-37, 14-16; пер. Островского 3-17, 4-22; ул. Станиславского 44.

17 сентября до 16:00:

- просп. 40-летия Победы 95, 95/2, 95/6, 97, 99, 101, 111.

17 сентября до 17:00:

- ул. Красноармейская 120-122; просп. Буденновский 51-57.

ул. Республиканская 136.

- ул. Калинина 2-38; ул. Мадояна 1-31; пл. Рабочая 18-24; ул. 2-я Кольцевая 81-93, 90-78; ул. 3-я Кольцевая 62-44, 77-87.

- ул. Евдокимова 136-202.

- ул. Гриба 1-21, 2-54; ул. Ванина 1-21, 2-22; ул. Ривкина 1-15, 2-20; ул. А. Русова 18-42, 11-21; ул. 2-я Усадебная 1-11, 2-22; ул. 3-я Усадебная 1-13, 2-8; ул. Пригородного лесничества.

- ул. Владикавказская 1-23, 6-28; ул. Красногвардейская 3-31, 2-32; ул. Бондаренко 16-22.

18 сентября 09:00 до 17:00:

- пер. Островского 81-93, 78-92; ул. М. Горького 75-95; ул. Красноармейская 92-120.

ул. Тюхряева 1-10; ул. 28-я линия 20-50, 13-43; ул. Рябышева 9-11, 6-8; ул. Черевичкина 4 ул. Ерёменко 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/8, 64, 58/7.

- ул. Ерёменко 56/7, 58, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6.

- ул. Кузнечная 1-47, 12; ул. Урицкого 41-63.

- просп. 40-летия Победы 1-35.

- ул. Пришкольная; ул. 1-я Краснодонская; ул. Тибетская 2-32; пер. Дунайский 19-31, 26-46; пер. Аральский 24-42, 21-51; пер. Кленовый 23-41, 30-48; пер. 1-й Кольский; пер. 2-й Кольский; пер. Рубиновый; пер. Камчатский.

- ул. Седова 65-101, 10-14, 14А; просп. Боготяновский Спуск 3, 3А, 5, 2-4.

18 сентября 09:00 до 18:00:

- пер. Белозёрский 48, 48А; ул. Белореченская 23-29; пер. Ботанический спуск 3; ул. Лесопарковая 10-54, 13-17.

19 сентября 09:00 до 17:00:

- ул. 1-я Киргизская 37-55 ,46-72; ул. 2-я Киргизская 36-46, 51-71; ул. Казахская 44-60; пер. Уральский 31-61, 36-66; пер. Ухтомский 1-69, 2-74; пер. Хибинский 1-65, 2-66; пер. Кубанский 1-69, 2-68; ул. Белорусская 61-65

- ул. Ленина 105/3, 107/3, 109/5, 113/4; пер. Обуховский 7-11/2; ул. Турмалиновская 67-81.

19 сентября 09:00 до 18:00:

- ул. 2-я Краснодарская 1-21; ул. Кулагина 2-6, 12-26, 7, 11; ул. Международная 7-23, 12-24; ул. Плеханова 1-19, 24-66; ул. Ревкомовская 1-33, 2-30; ул. Свердловская 2-24, 13-47; пр. - Стачки 51-79, 32А.

пер. Белозёрский 48, 48А; ул. Белореченская 1-5, 23-29; пер. Ботанический спуск 3; пер. Гродненский 2-6, 3-9; ул. Достоевского 1-49, 6-62; ул. Кима 2-16, 1-35; пер. Кумский 2-6, 3-7; пер. Майкопский 2-18, 7-33; ул. Песчаная 1-15, 21, 4-24; ул. Писательская 7-65, 10-52; пер. Силикатный 14-26, 29-47; ул. Лесопарковая 10-54, 13-17.

19 сентября 10:00 до 12:00:

- ул. Нагибина 35, 35А; ул. Симферопольская 62-66, 66/1, 66/2; пер. Оренбургский 2-20, 1-13.

19 сентября 13:00 до 15:00:

- просп. Будённовский 90, 94; ул. Текучёва 133; ул. Козлова 72, 74.

20 сентября 09:00 до 17:00:

- сады «Космос»; «Россельмашевец»; «Агропром».

- ул. Горсоветская 1-45, 2-30; пер. Крымский 16-24, 17-21; пер. Тихорецкий 26-34, 27-31; пер. Геленджикский 16-34, 15-35; пер. Новороссийский 31-33; ул. Вяземцева 35-57, 56-76; пер. Суздальский 1-11, 2-10; ул. Кадровая 1-71, 2-92; ул. Новгородская 1-79, 2-74; ул. Пулковская 1-73, 2-78; ул. Сквозная 1-87, 2-84; ул. Гранитная 1-25, 2-28; пер. Дзержинского 1; ул. Керамическая 1-13, 2-14; пер. Кафельный 1-19, 2-18; пер. Паровозный 1-37, 2-26; пер. Поворотный 1-19, 2-22.

- пос. «Каменка»: ул. Тракторная 36-48, 48Б, 48И, 41-79; ул. Борисоглебская 52-72, 75-93; ул. Иловайская 31-51, 36-64; пер. Технологический 8; пер. Экскаваторный; ул. 2-й Пятилетки 23; пер. Курильский.

20 сентября 09:00 до 18:00:

- ул. Гусева 106-122; ул. Минераловодская 80-146, 101-165; пер. Перовский 33-35, 34-36; пер. Подпольный 9-13; ул. Собино 111-131, 126-144; пер. Чухновский 2-12, 1-13; ул. Республиканская 136.

- ул. Межевая 89-123, 84-158; просп. Ставского 1, 30-38; пер. Буревестник 5-11, 10-12; ул. Нагорная 88-130, 73-137; ул. Профсоюзная 122; ул. Трудящихся 48-128, 49-137; ул. Балашовская 1-7, 2-8; пер. Вагонный 2-12, 3-19; ул. Вагулевского 20-72, 27-95; ул. Лензаводская 5-9; пер. Солдатский 1-7, 2-8; ул. Чебанова 6-14, 9-17.

*По данным Донэнерго.