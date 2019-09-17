2019-09-17T11:24:23+03:00
Общество

Каргинская ярмарка на Покрова 6 октября 2019: где и когда пройдет, программа мероприятий

Выясняем, где и когда пройдет Каргинская ярмарка на Покрова, а также программу мероприятий
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда пройдет Каргинская ярмарка на Покрова, а также программу мероприятий. Фото: Музей-заповедник М.А. Шолохова.Выясняем, где и когда пройдет Каргинская ярмарка на Покрова, а также программу мероприятий. Фото: Музей-заповедник М.А. Шолохова.
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Каргинская ярмарка на Покрова 6 октября 2019: где и когда пройдет, программа мероприятий. Известно, что традиционное народное гуляние будет проводиться уже шестой год подряд на территории Музея-заповедника М.А. Шолохова, в котором решили возродить ярмарочные традиции. Тем более, что и в старину на нее съезжались жители со всей округи. В этом году желающих ждут в первое воскресенье октября с 09:00 до 14:00 на мельничном подворье Тимофея Каргина в станице Каргинской.

Традиционное народное гуляние будет проходить уже шестой год подряд. Фото: Музей-заповедник М.А. Шолохова.

Традиционное народное гуляние будет проходить уже шестой год подряд. Фото: Музей-заповедник М.А. Шолохова.

ТЫКВЕННОЕ ЗАСТОЛЬЕ

- Там можно будет пройтись по торговым рядам, приобрести фермерские продукты и саженцы для своего сада, а также присмотреть сувениры для себя и близких, - рассказали организаторы о ярмарке.

Более того, хозяюшки смогут поучаствовать в конкурсе-дегустации «Тыквенное застолье», приготовив заранее и принеся на праздник блюда из тыквы. Победителя определят народным голосованием, он получит денежный приз.

Кроме того, для гостей пройдут выставка «Дон привольный», представление театра теней, киносеансы в старинном синематографе «Идеал», импровизированный театр моды, мастер-классы казачьих ремесел и по кулинарии. Посетителей будут развлекать фольклорные коллективы. А еще можно будет побороться за звание самого сильного гостя ярмарки: состязание силачей пройдет на арене «Силушка богатырская».

Будет и традиционное катание на качелях и каруселях, созданных по старинным чертежам. Фото: Музей-заповедник М.А. Шолохова.

Будет и традиционное катание на качелях и каруселях, созданных по старинным чертежам. Фото: Музей-заповедник М.А. Шолохова.

ДЖИГИТ-ШОУ И КАЗАЧЬИ КОСТЮМЫ

Будет и традиционное катание на качелях и каруселях, созданных по старинным чертежам, а также игры и конкурсы для детей, прогулки на лодках по реке Чир. А на противоположном берегу реки — развернется выставка работ юных художников и фотографов Верхнего Дона «Вернисаж в саду».

На празднике развернется и стилизованный фотосалон, в котором можно сфотографироваться в казачьих костюмах в традиционных интерьерах и получить фото, обрамленное виньеткой.

А еще все желающие смогут прокатиться на лошадях и пони верхом и в экипаже, отведать душистого чая с медом и горячих калачей, посетить гостеприимные курени.

И, конечно же, фишкой народного гуляния станет полюбившееся джигит-шоу «Донские казаки» в исполнении воспитанников музейной конюшни.

Можно будет побороться за звание самого сильного гостя ярмарки. Фото: Музей-заповедник М.А. Шолохова.

Можно будет побороться за звание самого сильного гостя ярмарки. Фото: Музей-заповедник М.А. Шолохова.

ЭКСКУРСИИ, ТАЙНЫ И КВЕСТ

Для совсем юных посетителей свои развлечения - они смогут пообщаться с сельскими животными в контактном зоопарке и пройти увлекательный квест «Тайна старой мельницы». Затем увидеть, какие зерновые и бобовые выращиваются в донском краю, ощутить их тепло, подержав в ладонях настоящие зерна и бобы, вдохнуть их аромат. Вдобавок, узнать, каким трудом добывается хлеб, попробовав смолоть зерно на огромных старинных жерновах.

Также на протяжении всего праздника гости смогут посетить экскурсии по вальцовой мельнице, принадлежавшей богатому казаку Тимофею Каргину, пройти по дому Шолоховых и приходскому училищу, где учился будущий писатель.

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- Здесь Шолоховым гордятся все, - охотно вступает в разговор повстречавшаяся нам в Вешках казачка Лидия Витальевна. - В ноги по сей день готовы ему кланяться. Вот вы знаете, что львиную часть гонораров и премий, которые получал Шолохов он вложил в станицу? Пустил поезд «Тихий Дон» Ростов-Москва, вкладывал в дороги, мост построил. При его содействии был отстроен и наш санаторий «Вешенский». Даже Ленинскую премию за «Поднятую целину» потратил на восстановление школы в станице Каргинской, в которой когда-то учился. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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