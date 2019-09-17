2019-09-17T15:16:55+03:00
Здоровье

Проект «Клиника года – 2019» стартовал!

Выбираем лучшие лечебные учреждения Ростова и области в конкурсе «Клиника года – 2019»
Наталья ВЕСНИНА
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Проект «Клиника года – 2019» стартовал!Проект «Клиника года – 2019» стартовал!Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростове-на-Дону в четвертый раз стартовал проект «Клиника года – 2019». Он проводится для того, чтобы аудитория сайта как можно больше знала об имеющихся в городе возможностях профилактики и лечения различных заболеваний, работающих медицинских учреждениях и их специалистах.

Как и прежде, принять участие в конкурсе смогут клиники и лечебно-профилактические учреждения федерального и муниципального уровня, различные медицинские центры, имеющие действующую лицензию. Они познакомят ростовчан с достижениями медицины нашего региона, расскажут об особенностях своей работы и смогут получить признание пациентов и коллег.

До 12 декабря 2019 года посетители сайта KP.RU смогут проголосовать за лучшие, по их мнению, медицинские учреждения. По итогам народного голосования в каждой номинации определятся победители.

В разделе проекта «Клиника года – 2019» мы будем публиковать полезную информацию о лечении и профилактике различных заболеваний, интересные новости из сферы здравоохранения. Также полезные советы и рекомендации можно будет послушать на радио «Комсомольская правда» (89.8 Fm).

Партнерами проекта выступили компания YAMAGUCHI и компания «Родники Лаго-Наки» — чистая родниковая вода из заповедника.

Номинации проекта «Клиника года - 2019»:

- Лучший многопрофильный медицинский центр

- Лучшая клиника в сфере ЭКО и репродукции

- Лучшая стоматологическая клиника в сфере ортодонтии и протезирования

- Лучшая инновационная стоматология для взрослых

- Лучшая офтальмологическая клиника

- Лучший медицинский центр здоровья и красоты

- Лучшая семейная стоматологическая клиника

- Лучшая стоматологическая клиника в области имплантации и восстановления естественной красоты улыбки

- Лучший реабилитационный центр

Отдать свой голос и ознакомиться с материалами проекта можно по ССЫЛКЕ

Всем удачи и здоровья!

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