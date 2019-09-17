Проект «Клиника года – 2019» стартовал!
В Ростове-на-Дону в четвертый раз стартовал проект «Клиника года – 2019». Он проводится для того, чтобы аудитория сайта как можно больше знала об имеющихся в городе возможностях профилактики и лечения различных заболеваний, работающих медицинских учреждениях и их специалистах.
Как и прежде, принять участие в конкурсе смогут клиники и лечебно-профилактические учреждения федерального и муниципального уровня, различные медицинские центры, имеющие действующую лицензию. Они познакомят ростовчан с достижениями медицины нашего региона, расскажут об особенностях своей работы и смогут получить признание пациентов и коллег.
До 12 декабря 2019 года посетители сайта KP.RU смогут проголосовать за лучшие, по их мнению, медицинские учреждения. По итогам народного голосования в каждой номинации определятся победители.
В разделе проекта «Клиника года – 2019» мы будем публиковать полезную информацию о лечении и профилактике различных заболеваний, интересные новости из сферы здравоохранения. Также полезные советы и рекомендации можно будет послушать на радио «Комсомольская правда» (89.8 Fm).
Партнерами проекта выступили компания YAMAGUCHI и компания «Родники Лаго-Наки» — чистая родниковая вода из заповедника.
Номинации проекта «Клиника года - 2019»:
- Лучший многопрофильный медицинский центр
- Лучшая клиника в сфере ЭКО и репродукции
- Лучшая стоматологическая клиника в сфере ортодонтии и протезирования
- Лучшая инновационная стоматология для взрослых
- Лучшая офтальмологическая клиника
- Лучший медицинский центр здоровья и красоты
- Лучшая семейная стоматологическая клиника
- Лучшая стоматологическая клиника в области имплантации и восстановления естественной красоты улыбки
- Лучший реабилитационный центр
Отдать свой голос и ознакомиться с материалами проекта можно по ССЫЛКЕ
Всем удачи и здоровья!
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