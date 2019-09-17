Вместе ярче и познавательнее! В Ростове-на-Дону пройдут фестивали науки Юга России и энергосбережения

21 и 22 сентября в Ростове-на-Дону пройдут сразу два фестиваля, которые обещают стать событием года для молодежи и взрослых. Первый давно популярен у жителей Юга России, интересующихся инновациями и технологиями. Это 10-й фестиваль науки. Второй для тех, кто увлечен защитой природы и сбережением ресурсов, - #ВместеЯрче. Их объединят время, дата и площадка - стадиона «Ростов-Арена», что оценят жители и гости города, которые смогут успеть везде.

На прошлой неделе в пресс-центре ИА «Интерфакс-Юг» прошла пресс-конференция организаторов, рассказавших о том, что ждет участников и гостей.

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

Форумы, лекции, мастер-классы и выставки рассчитаны на самую широкую аудитори. Здесь понятным и доступным языком расскажут о том, почему так важна деятельность ученых, как научный поиск улучшает качество жизни и какие перспективы открываются перед человеком 21 века.

- Центральная тема фестиваля науки Юга России - периодическая таблица химических элементов, в связи с чем часть экспозиции будет направлена на популяризацию естественных наук и тех результатов, которые получают университет и его партнеры в ходе работы над фундаментальными и прикладными исследованиями в области физики и химии, - рассказала врио ректора Южного федерального университета Инна Шевченко. - На площади восемь тысяч (!) квадратных метров расположатся 85 рабочих точек, 230 интерактивных проектов, которые представят вузы, научно-исследовательские институты, компании и предприятия всего Юга России. Тематика модулей будет связана с девятью перспективными рынками национальных технологических инициатив.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАЛЫ НАЗВАНЫ В ЧЕСТЬ УЧЕНЫХ ЮФУ

Фестиваль является международным. На площадке будут представлены 12 предприятий реального сектора экономики, 27 вузов из Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов России и прибудут представители образовательных учреждений из Южной Кореи, Кубы, Парагвая и Польши.

Большая территория стадиона «Ростов-Арена» позволила организаторам создать четыре интерактивных зала, названных в честь знаменитых ученых Южного федерального университета.

- Этим мы хотим подчеркнуть, что в веке технологий помним историю вуза, своей страны, тех людей, которые внесли вклад в развитие науки, - подчеркнула Инна Шевченко.

У ЮФУ как организатора фестиваля достаточно много партнеров, в том числе министерство промышленности и энергетики Ростовской области, совместно с которым запланированы несколько ключевых мероприятий - от вовлечения детей в высокотехнологичный мир и до проведения форума энергосбережения.

- Еще один генеральный партнер на протяжении уже десяти лет - это банк «Центр-Инвест», - рассказала врио ректора Южного федерального университета. - Безусловно, для нас партнерство очень важно, так как позволяет популяризировать достижения науки, вовлечь в профессиональную траекторию школьников, студентов и, конечно же, посмотреть, как после обучения они выстраивают свою карьеру.

#ВМЕСТЕ ЯРЧЕ

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче донской регион поддерживает последние три года. Его главная идея понятна из названия - продвигать энергоэффективность и энергосбережение не только на уровне профессионалов отрасли, но и на уровне каждого жителя страны, каждой квартиры и каждого дома.

- На самом деле, все начинается с малого – с бережного отношения к природе через экономию тепла и света, с замены обычной лампочки на светодиодную, - сказал во время пресс-конференции заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Владимир Клименко. - Как и фестиваль науки, #ВместеЯрче ориентирован на школьников, их родителей, студентов и молодежь, а площадка – это дополнительная возможность в очередной раз напомнить о важности соблюдения правил электробезопасности и рациональном использовании энергоресурсов. Мы благодарим ЮФУ за плодотворное партнерство и сотрудничество.

Гостей праздника ждут лекции, мастер-классы, интерактивные игры и викторины на тему энергосбережения, а также демонстрация оборудования на основе использования альтернативных источников энергии и многое другое.