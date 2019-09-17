Алексей Логвиненко: «Строительство новых домов должно идти совместно с развитием инфраструктуры»

Во вторник, 17 сентября, в ростовской администрации прошло заседание межведомственной комиссии и рабочих групп по мониторингу исполнения на территории Ростова-на-Дону указов президента и национальных проектов.

Во время прошедшего заседания обсуждали вопросы строительства детских садов, школ и развитие инфраструктуры в новых микрорайонах донской столицы. Директор департамента координации строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону Юрий Черевиченко рассказал о том, что к 2021 году в донской столице введут в эксплуатацию три дошкольных учреждения, два из которых - в Левенцовке, а один - в районе Ростовского моря.

Совсем скоро в Ростове-на-Дону откроются и новые школы. Завершается строительство второй школы в микрорайоне «Сувовровский», а также в Красном Аксае. В рамках национального проекта до 2024 года в донской столице должны проявиться всего 19 новых школ, что позволит обеспечить обучение детей в одну смену.

- Строительство новых домов в «Суворовском» и других микрорайонах должно идти совместно с развитием инфраструктуры, строительством детских садов и школ. Мы должны сделать так, чтобы людям было комфортно, их дети могли учиться в одну смену, а садики были доступны, - говорит исполняющий администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.- Этим вопросам сейчас уделяется особое внимание, ведь они входят в национальные проекты.

На заседании также зашла речь о недоразумении, возникшем в ходе проектирования дорожки для велосипедов BMХ, которые, по первой версии проекта, по какой-то причине оказались в воде Гребного канала. Специалисты проект исправили, но, кроме этого, оказалось, что есть риск не освоить 61 миллион рублей.

Глава департамента ЖКХ Анна Нор-Аревян рассказала о том, что две недели назад подрядчик передал три варианта изменений проекта благоустройства парка Вересаева. Однако в департаменте пока окончательное решение по поводу того, на каком проекте остановиться, пока не приняли.