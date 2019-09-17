На школьников во время урока рухнул потолок в Таганроге
Во вторник, 17 сентября, в гимназии имени А.П. Чехова в городе Таганроге Ростовской области на учеников обрушился потолок.
В гимназии обрушился потолок.
ЧП произошло во время урока физики, когда в классе находилось около 25-ти детей.
- Обрушились части потолочной отделки общей площадью около двух квадратных метров. Учащиеся не пострадали, - прокомментировали ситуацию в администрации Таганрога.
После школьников вывели из класса, а кабинет закрыли. Сейчас в помещении снято плиточное перекрытие, а также специалисты провели осмотр прилегающей площади.
Стоит отметить, что в последний раз капитальный ремонт проводился в 2018 году во всех помещениях, кроме учебных кабинетов.
ИСТОЧНИК KP.RU