2019-09-17T18:00:45+03:00
Общество

На школьников во время урока рухнул потолок в Таганроге

ЧП произошло на уроке физики [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Специалисты провели осмотр потолка. Фото: читатель "Комсомольской правды-Ростов"Специалисты провели осмотр потолка. Фото: читатель "Комсомольской правды-Ростов"
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Во вторник, 17 сентября, в гимназии имени А.П. Чехова в городе Таганроге Ростовской области на учеников обрушился потолок.

В гимназии обрушился потолок.

ЧП произошло во время урока физики, когда в классе находилось около 25-ти детей.

- Обрушились части потолочной отделки общей площадью около двух квадратных метров. Учащиеся не пострадали, - прокомментировали ситуацию в администрации Таганрога.

После школьников вывели из класса, а кабинет закрыли. Сейчас в помещении снято плиточное перекрытие, а также специалисты провели осмотр прилегающей площади.

Стоит отметить, что в последний раз капитальный ремонт проводился в 2018 году во всех помещениях, кроме учебных кабинетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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