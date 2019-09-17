На школьников во время урока рухнул потолок в Таганроге

Во вторник, 17 сентября, в гимназии имени А.П. Чехова в городе Таганроге Ростовской области на учеников обрушился потолок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/732592" frameborder="0"></iframe> В гимназии обрушился потолок.

ЧП произошло во время урока физики, когда в классе находилось около 25-ти детей.

- Обрушились части потолочной отделки общей площадью около двух квадратных метров. Учащиеся не пострадали, - прокомментировали ситуацию в администрации Таганрога.

После школьников вывели из класса, а кабинет закрыли. Сейчас в помещении снято плиточное перекрытие, а также специалисты провели осмотр прилегающей площади.

Стоит отметить, что в последний раз капитальный ремонт проводился в 2018 году во всех помещениях, кроме учебных кабинетов.