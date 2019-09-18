Volkswagen Polo: всегда в самом центре футбольных событий

В России футбол – это самый массовый вид спорта. Значим футбол и для бренда Volkswagen. Марка оказывает поддержку сборным во многих странах мира под девизом «Volkswagen. Заряжаем футболом». Выступает концерн и партнером Российского футбольного союза. В августе в рамках этого партнерства бренд Volkswagen презентовал новое исполнение модели Polo Football Edition.

Седаны Polo можно сравнить с хорошим форвардом. Они динамичные и резвые, всегда готовы к атаке. Volkswagen Polo Football edition также отличается выразительным дизайном и особым исполнением.

Для новой версии Football еdition предусмотрено несколько вариантов двигателей: мощностью 90, 110 и 125 л.с. Дизайн автомобиля подчеркивается 16-дюймовыми легкосплавными дисками, задним спойлером и боковыми зеркалами в черном окрасе. Эффектно смотрятся хромированная насадка на выхлопную трубу и фары головного света со сдвоенными рассеивателями и лампами.

Модель порадует автолюбителей мультифункциональным спортивным рулевым колесом, кожаной отделкой рукояток рычагов, удобным открыванием всех дверей с электростеклоподъемниками и другими полезными элементами.

Инновации и дополнительные опции

Для владельцев Polo Football edition внедрено множество интересных инноваций – эффективный круиз-контроль, камера заднего вида и 6-дюймовый сенсорный дисплей для облегчения парковки, система электрообогрева лобового стекла.

Для прослушивания музыки установлена мультимедийная система с функцией App-Connect. Приложение и модуль Volkswagen Connect поможет владельцу быстро найти автомашину на парковке, а также получить статистику по работе различных узлов авто.

Передние и задние датчики парковки, а также электрообогрев лобового стекла включаются в пакет «Комфорт». Его можно выбрать опционально. Также в пакет можно добавить автоматический климат-контроль с режимом рециркуляции. В числе дополнительных опций и пакет «Безопасность», который включает противоугонную систему с электронным иммобилайзером, дополнительную защиту двигателя снизу, систему стабилизации ESP.

Приятным бонусом к покупке Polo Football edition станут оригинальные аксессуары Volkswagen и фирменный набор болельщика с футбольным мячом Cup.

Чем покоряет

Volkswagen Polo Football еdition – это бюджетный автомобиль, который создан для тех, кто живет в быстром ритме и не готов терять ни минуты.

- Volkswagen Polo рассчитан на разных покупателей. Эта модель готова удовлетворить самые разнообразные потребности и пожелания. Комплектации этой модели отвечают всем современным веяниям. Это и стильный дизайн, и литые колеса, и многое другое. Не заметить этот автомобиль в городском потоке невозможно, - рассказал ведущий менеджер отдела продаж новых автомобилей ДЦ «Гедон-Аксай» Максим Щербаков. - Владельцы уже полюбили эту модель за ее надежность, простоту в обслуживании, неприхотливость к разнообразным погодным условиям. Мы постоянно получаем положительные отзывы от пользователей Volkswagen Polo.

Где купить

Провести тест-драйв Polo Football еdition можно в автосалоне официального дилера Volkswagen в Ростове-на-Дону «Гедон-Аксай». В числе преимуществ автоцентра широкий модельный ряд, наличие всех комлектаций, индивидуальный подход к каждому клиенту, выгодные цены, удобное местоположение на трассе М-4, максимально комфортная обстановка для всех посетителей. Шоу-рум автосалона оснащен множеством digital-технологий, что позволяет получать полную информацию об интересующих моделях Volkswagen.

Официальный дилер Volkswagen «Гедон-Аксай»

Официальный сайт: http://www.vw-aksay.ru/

Адрес дилерского центра: 346720, г. Ростов-на-Дону, пр. Аксайский, 17.

Телефон: +7(863)207-92-92.

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