Ураганный ветер - до 28 метров в секунду, в Ростов-на-Дону сметает все на своем пути. В Главном Управлении МЧС России по Ростовской области разослали штормовое предупреждение, из которого следует - с 17 сентября, в регион пришла непогода, которая пробудет два-три дня. В частности, синоптики прогнозируют все это время сильные ливни с грозой и шквалистым ветром.

Ураганный ветер валит деревья: на Ростов-на-Дону обрушилась стихия. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

А пока в донской столице горожан пугает сильный юго-западный ветер, порывы которого временами достигают от 23 до 28 метров в секунду. Причем некоторые ростовчане уже подсчитывают убытки от разбушевавшейся стихии. Фото появляются в соцсетях как грибы после дождя.

Синоптики прогнозируют сильные ливни с грозой и шквалистым ветром. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

Так, на Пушкинской ветка дерева упала на дорогую иномарку, которая была припаркована в центре города. А на улице Ильича дерево упало на две машины. Ветка упала и на автомобиль, припаркованный на улице Текучева напротив стадиона. На улице Юфимцева уже другая красовалась на дорогом внедороджнике.

Метеорологи прогнозируют, что в регион пришла непогода, которая пробудет два дня. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

Поваленные деревья уже появились на пересечении улицы Красноармейская и переулка Газетный, там дерево вырвало чуть ли не с корнем. А на площади Народного ополчения оно упало прямо на университетский забор, разрушив металлическую конструкцию.

Фото появляются в соцсетях как грибы после дождя. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

Также огромная ветка была замечена на улице Мечникова - у школы № 57, и на территории детского сада на улице Восточной.

Очевидцы сообщают о поваленных деревьях и на проезжей части на пересечении Пушкинской и Буденовском, а также по дороге на Суворовский.

Некоторые ростовчане уже подсчитывают убытки от разбушевавшейся стихии. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

ВОПРОС РЕБРОМ

Что делать, если в Ростове-на-Дону на машину упало дерево

- Когда падает дерево и задевает автомобиль, необходимо вызвать аварийного комиссара, который зафиксирует место ЧП, сделает фотографии и составит протокол, - рассказала ростовский юрист Ольга Дацко. - После этого хозяину машины необходимо определить: кому принадлежит территория, на которой это дерево росло. Если она внутри дворовая и ее обслуживает ТСЖ, ЖСК или ЖЭУ, то, соответственно, первая претензия направляется туда. Если же это, так называемая городская территория, то пишется претензия в адрес администрации. Важно помнить, что претензия должна быть написана в двух экземплярах, а работник организации должен при приеме документа поставить время, прописать должность, расшифровать свою подпись, указав фамилию, имя отчество на обоих экземплярах. В законодательстве прописано: срок ответа на претензию составляет 30 календарных дней. Возможны несколько вариантов разрешения ситуации. Первый вариант - самый лучший, если компенсируют стоимость автомобиля по той сумме ущерба, которую уже подсчитала страховая компания. Но может быть и другой поворот, когда говорят - извините мы не виноваты либо денег нет, компенсировать не будем. Тогда со всем пакетом документов надо уже обращаться в суд.

К слову, сделать это можно как по месту жительства пострадавшего, так и месту нахождения организации, которая не хочет добровольно платить за свои промахи.