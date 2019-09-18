2019-09-18T17:13:49+03:00
Общество

Ураганный ветер валит деревья: на Ростов-на-Дону обрушилась стихия

Метеорологи прогнозируют в ближайшие два дня еще и дожди с грозами [фото, обновляется]
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Ураганный ветер - до 28 метров в секунду в Ростов-на-Дону сметает все на своем пути.Ураганный ветер - до 28 метров в секунду в Ростов-на-Дону сметает все на своем пути.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

Ураганный ветер - до 28 метров в секунду, в Ростов-на-Дону сметает все на своем пути. В Главном Управлении МЧС России по Ростовской области разослали штормовое предупреждение, из которого следует - с 17 сентября, в регион пришла непогода, которая пробудет два-три дня. В частности, синоптики прогнозируют все это время сильные ливни с грозой и шквалистым ветром.

Ураганный ветер валит деревья: на Ростов-на-Дону обрушилась стихия. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

Ураганный ветер валит деревья: на Ростов-на-Дону обрушилась стихия. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

А пока в донской столице горожан пугает сильный юго-западный ветер, порывы которого временами достигают от 23 до 28 метров в секунду. Причем некоторые ростовчане уже подсчитывают убытки от разбушевавшейся стихии. Фото появляются в соцсетях как грибы после дождя.

Синоптики прогнозируют сильные ливни с грозой и шквалистым ветром. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

Синоптики прогнозируют сильные ливни с грозой и шквалистым ветром. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

Так, на Пушкинской ветка дерева упала на дорогую иномарку, которая была припаркована в центре города. А на улице Ильича дерево упало на две машины. Ветка упала и на автомобиль, припаркованный на улице Текучева напротив стадиона. На улице Юфимцева уже другая красовалась на дорогом внедороджнике.

Метеорологи прогнозируют, что в регион пришла непогода, которая пробудет два дня. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

Метеорологи прогнозируют, что в регион пришла непогода, которая пробудет два дня. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

Поваленные деревья уже появились на пересечении улицы Красноармейская и переулка Газетный, там дерево вырвало чуть ли не с корнем. А на площади Народного ополчения оно упало прямо на университетский забор, разрушив металлическую конструкцию.

Фото появляются в соцсетях как грибы после дождя. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

Фото появляются в соцсетях как грибы после дождя. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

Также огромная ветка была замечена на улице Мечникова - у школы № 57, и на территории детского сада на улице Восточной.

Очевидцы сообщают о поваленных деревьях и на проезжей части на пересечении Пушкинской и Буденовском, а также по дороге на Суворовский.

Некоторые ростовчане уже подсчитывают убытки от разбушевавшейся стихии. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

Некоторые ростовчане уже подсчитывают убытки от разбушевавшейся стихии. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

ВОПРОС РЕБРОМ

Что делать, если в Ростове-на-Дону на машину упало дерево

- Когда падает дерево и задевает автомобиль, необходимо вызвать аварийного комиссара, который зафиксирует место ЧП, сделает фотографии и составит протокол, - рассказала ростовский юрист Ольга Дацко. - После этого хозяину машины необходимо определить: кому принадлежит территория, на которой это дерево росло. Если она внутри дворовая и ее обслуживает ТСЖ, ЖСК или ЖЭУ, то, соответственно, первая претензия направляется туда. Если же это, так называемая городская территория, то пишется претензия в адрес администрации. Важно помнить, что претензия должна быть написана в двух экземплярах, а работник организации должен при приеме документа поставить время, прописать должность, расшифровать свою подпись, указав фамилию, имя отчество на обоих экземплярах. В законодательстве прописано: срок ответа на претензию составляет 30 календарных дней. Возможны несколько вариантов разрешения ситуации. Первый вариант - самый лучший, если компенсируют стоимость автомобиля по той сумме ущерба, которую уже подсчитала страховая компания. Но может быть и другой поворот, когда говорят - извините мы не виноваты либо денег нет, компенсировать не будем. Тогда со всем пакетом документов надо уже обращаться в суд.

К слову, сделать это можно как по месту жительства пострадавшего, так и месту нахождения организации, которая не хочет добровольно платить за свои промахи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Митрополит Тихон (Шевкунов): В России проходит самая тихая и успешная антиалкогольная кампания - цифры впечатляют!
Владыка рассказал «КП» о больших проектах в Псковской епархии и в Крыму, удачной борьбе с пьянством и о том, чем привлечь молодежь в противовес митингам и хайпу в интернете [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
В Ростовской области 8,3 тысячи человек за неделю заболели ОРВИ
Останки двух таганрожцев, погибших во время крушения Boeing 737 в Эфиопии, опознали эксперты
В Ростове-на-Дону из торгового центра эвакуировали 120 человек из-за сообщения о пожаре в ресторане
Сельскохозяйственные ярмарки 21 сентября 2019: Азов, Новочеркасск, Шахты и Волгодонск
«Вкуса нет, а деньги есть»: Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов занялись производством одежды
В Ростовской области шестилетняя девочка выпала из окна
«Спасибо за музыку в 5 утра»: В Ростове-на-Дону разрисовали иномарку ночного меломана
Казаки проведут досрочные выборы атамана Всевеликого войска Донского
Акция «Выиграй 30 000 рублей от Золотой Короны в Банке УРАЛСИБ»
Ростовские водители заплатят 49 миллионов рублей за то, что возили детей без автокресел
В Ростове-на-Дону через Интернет продавали квартиры в домах под снос
В Ростовской области ищут мать с двумя детьми
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия о компенсациях за автостраховку
ФК «Ростов» пригласили на товарищеский матч в Сирию
Звезда Playboy Мария Лиман рассказала, кем видит себя через 10 лет
На Ростовскую область идут сильные дожди с грозой и шквалистым ветром
В Ростове-на-Дону новый автобусный маршрут свяжет центр и ЖК "Красный Аксай"
На «Ростов-Арене» пройдет X Фестиваль науки Юга России
Центр Ростова-на-Дону из-за сломанного светофора сковала пробка
Трое прохожих ограбили ростовчанина
На рынке Ростова-на-Дону изъяли 3 849 пачек табачной смеси для кальяна
Всероссийский хакатон по IT-разработке провел банк ВТБ
На Дону осудят мужчину за поджог дома знакомой